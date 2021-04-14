«Актион охрана труда»: российским работникам важнее удобство, чем безопасность

Каждого десятого сотрудника российских компаний не волнует, соблюдает ли его работодатель требования охраны труда — он и так доволен своим рабочим местом.

Такие данные получила компания «Актион охрана труда» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») при исследовании мнения работников о безопасности на их рабочих местах. Опрос проходил среди работников более 600 компаний (численность сотрудников около 12 тыс. человек) из 62 отраслей — от производства до торговли, из 75 регионов России — от Москвы до Чукотского автономного округа. В опросе участвовали как работники малых компаний до 50 человек, так и крупных – от 1 тыс. человек.

По результатам выяснилось, что 47% работников считают, что работодатель соблюдает требования охраны труда. При этом довольны условиями труда на рабочем месте 56% работников. Причем каждого десятого работника не волнует соблюдение требований охраны труда работодателем — он и так доволен своим рабочим местом.

Отдельно в исследовании выявляли отношение работодателей к безопасности работников от заражения коронавирусом. Опрос показал, что в пандемию коронавируса только 55% работодателей выдавали маски и перчатки в достаточном количестве, 27% выдавали одну маску на целый день, а 18% вообще ничего не выдавали.

При этом исследование показало высокую степень вовлеченности большей части работодателей в вопросы охраны труда. Почти две трети работодателей стараются соблюдать охрану труда не только формально, они действительно пытаются оградить работников от травм на работе.

«Маленький процент «нерадивых» работодателей не говорит о благополучной ситуации в сфере безопасности труда. Так как речь идет о жизни и здоровье людей, каждый процент имеет значение. Россия присоединилась к концепции Международной организации труда «нулевой травматизм». Но, к сожалению, наше исследование показало — до нулевого травматизма в России еще далеко. Например, аж 8% работодателей не выдают средства индивидуальной защиты работникам, которые имеют на это право. У почти 15% работников на рабочих местах есть явные опасности, которые угрожают их жизни и здоровью, но работодатель ничего с этим не делает. Все эти факторы напрямую влияют на уровень травматизма работников», — сказал ведущий специалист компании «Актион охрана труда» Игорь Иванников.