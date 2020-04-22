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«Актион-МЦФЭР» запустил бесплатную горячую линию поддержки бизнеса

Бизнес

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатную горячую линию поддержки бизнеса в период экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Поддержку могут получить предприниматели, бухгалтеры, кадровики, юристы, финансисты. Горячая линия функционирует в круглосуточном режиме.

Цель запуска бесплатной горячей линии — поддержка бизнеса в условиях экономического кризиса при ежедневно растущих объемах новых требований и мер со стороны государства.

В период карантинных мер количество запросов в системах «Актион-МЦФЭР» возросло в среднем в два раза. Горячая линия работает с 10 апреля 2020 г. и за это время эксперты обработали уже более 85 тыс. запросов. В три раза выросло число вопросов про кадры, отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, льготы от государства для разных сфер бизнеса.

«"Актион" регулярно готовит специализированные инструкции, пояснительные материалы для предпринимателей и специалистов. Однако из-за карантина и сложной экономической ситуации мы наблюдаем резкий рост запросов при уникальности каждой проблемы. Большое количество условий и исключений от государства не дают возможности обычным людям разобраться самостоятельно — им нужны индивидуальные решения. Поэтому в этот непростой момент мы считаем нужным отвечать каждому лично», — сказал Дмитрий Горбачев, директор группы «Главбух» (входит в «Актион-МЦФЭР»).

Для того, чтобы задать вопрос специалисту, необходимо пройти простую регистрацию в системе. Пользователи также получат доступ к другим бесплатным продуктам.

Все вопросы появляются в живой ленте горячей линии — при необходимости пользователи могут ознакомиться с другими кейсами и сформировать более точный запрос эксперту.

Также на странице горячей линии размещены образцы вспомогательных документов для бизнеса: приказ о простое, дополнительное соглашение к трудовому договору об установлении неполной рабочей недели, приказ об отстранении сотрудника от работы в связи с повышенной температурой, антикризисный ежедневный отчет для собственника и гендиректора, приказ о переводе сотрудника на дистанционную работу и многие другие.

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