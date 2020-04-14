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«Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные онлайн-курсы

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные антикризисные онлайн-курсы для бизнеса и госучреждений — «Как работать во время пандемии». Курсы уже прошли более 27 тысяч человек. В планах медиагруппы обучить около 100 тысяч человек до конца мая.

Программа курсов составлена по нескольким ключевым направлениям, ориентированным на работу бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, а также управленцев, предпринимателей, сотрудников профильных организаций и других.

Курсы представляют собой подборку актуальной профессиональной информации в соответствии с новыми законодательными и исполнительными мерами в рамках борьбы с пандемией коронавируса. База знаний подкреплена советами экспертов «Актион-МЦФЭР» и кейсами партнеров медиагруппы, среди которых Hoff, Ralf Ringer, Avon и пр.

Цель программы — предоставить актуальную базу знаний для владельцев и сотрудников компаний SME, а также для работников госучреждений и корпораций.

«Ситуация на рынке меняется молниеносно. Компаниям и сотрудникам важно вовремя перестроиться, найти новые точки роста, чтобы продолжить работу и сохранить доход. Также мы хотим помочь особо пострадавшим отраслям, малому и среднему бизнесу. И, конечно, не стоит забывать о людях, которые потеряли работу в этот непростой экономический период, и дать им актуальные знания, которые позволят найти новое место трудоустройства», — сказал Дмитрий Зацепин, директор образовательного бизнеса «Актион-МЦФЭР».

Для прохождения курсов пользователю нужно пройти упрощенную регистрацию в системе «Актион-МЦФЭР» — помимо курсов он также получит доступ к другим бесплатным продуктам.

Все участники, прошедшие онлайн-курсы «Как работать во время пандемии», получат официальные сертификаты, удостоверяющие повышение квалификации по выбранному направлению.

Программы экспресс-курсов.

Бухгалтеру: «Учет и управление компанией в условиях пандемии COVID-19», «Оформление документов, расчет выплат и налоговая политика в период пандемии», «Главбух госучреждения в условиях пандемии».

Кадровику и директору по персоналу: «Безопасная кадровая работа в условиях пандемии», «Работа HR-службы в условиях пандемии».

Юристу: «Правовая безопасность компании в условиях пандемии».

Генеральному директору: «Изменение бизнес-процессов в условиях пандемии».

Работникам медицинских учреждений: «COVID-19: режим повышенной готовности и действия во время пандемии».

Финансовому директору: «Финансовая служба в условиях пандемии».

Полный список программ для бухгалтеров, юристов, кадровиков, финансистов, медиков, работников бюджетных организаций, специалистов по охране труда и госзакупкам доступен на сайте. Онлайн-курсы будут находиться в открытом доступе до 31 мая.

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