Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

«Актион» обучил ИИ-систему для бухгалтеров на 10 млн консультаций и изолировал ее от открытого интернета

Группа «Актион» обучила специализированную ИИ-систему для бухгалтеров «Лука» на массиве из примерно 10 млн реальных вопросов и ответов, накопленных за годы работы «Системы Главбух» (входит в группу «Актион»). Об этом CNews сообщили представители «Актион».

В отличие от универсальных нейросетей, «Лука» не обращается к открытому интернету и формирует ответы только на основе профессиональной базы, которая ежедневно обновляется с учетом изменений законодательства, разъяснений ведомств и судебной практики. Такой подход должен снизить риск ошибок: нейросети могут «галлюцинировать», то есть опираться на устаревшие нормы или разъяснения, что в бухгалтерии способно привести к неверному расчету налогов, доначислениям и штрафам.

«Лука» рассчитан на бухгалтеров компаний любого масштаба, но использовать его для отдельных налоговых вопросов могут и руководители небольшого бизнеса, например владельцы кофеен и ресторанов.

В первые дни после запуска бухгалтеры задали «Луке» около 40 тыс. вопросов. По словам издателя «Системы Главбух» Дмитрия Горбачева, за последние несколько лет отношение бухгалтеров к использованию ИИ заметно изменилось. «Если еще четыре-пять лет назад сама идея доверить нейросети профессиональную задачу воспринималась скептически, то сейчас вопрос все чаще заключается в другом — какие именно операции можно безопасно ей передать», — сказал Горбачев.

Сейчас «Лука» отвечает на вопросы по налогам, учету и отчетности, помогает разбирать требования налоговой и готовить ответы на них, проверяет документы на налоговые риски и работает с учетной политикой. Пользователь может продолжить диалог, уточнить обстоятельства или добавить новые данные, а не формулировать каждый запрос заново.

В среднем система формирует ответ примерно за три минуты. При расчетах она использует фактические параметры пользователя — суммы, даты, ставки и периоды. Например, «Лука» может рассчитать отпускные, больничные и компенсации при увольнении, проверить начисление взносов или распределение расходов между периодами и объяснить полученный результат.

Полезные прикладные особенности. Важное направление — практическая работа с «». Система обучена не только методологии учета, но и инструкциям по работе в программе: она может объяснить, куда зайти, какие данные заполнить, как провести операцию и проверить результат.

В профессиональную базу «Системы Главбух» входят нормативные документы, официальные разъяснения, судебная практика и экспертные рекомендации. Каждый ответ «Лука» сопровождает основаниями, рекомендациями и дальнейшим порядком действий, чтобы пользователь мог проверить, на какой информации построен вывод. Ответы системы также оценивали и подтверждали представители профильных ведомств и специалисты по отдельным направлениям законодательства.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Основным источником для обучения стали около 10 млн реальных консультаций, накопленных экспертной поддержкой «Главбуха» за годы работы. Это вопросы, с которыми бухгалтеры уже сталкивались на практике: от расчета налогов и отражения операций в учете до требований инспекции, подготовки документов и применения законодательства в нестандартных ситуациях.

За счет этого ИИ учится работать не только с самой нормой, но и с контекстом, в котором она применяется. В обучении Луки участвуют разработчики, бухгалтерские специалисты и редакторы. Для постоянной проверки его ответов в проекте также появилась отдельная роль директора по бухгалтерскому ИИ: он отслеживает ошибки и корректирует работу системы.

Доступ к «Луке» предоставляется в составе «Системы Главбух Нейро» — отдельно он не продается. В «Актионе» объясняют это тем, что ключевая ценность ИИ-системы связана именно с профессиональной базой, на которой формируются ответы. Стоимость доступа к системе начинается от 80 тыс. руб. и зависит от размера компании и количества бухгалтеров, которые будут ей пользоваться.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

При этом ИИ в «Актионе» не рассматривают как полную замену бухгалтеру. «Задача «Луки» — забрать часть работы с поиском информации, типовыми расчетами, документами и проверкой операций. Для ситуаций, где цена ошибки особенно высока или у бухгалтера остаются сомнения, в «Системе Главбух» сохраняется возможность обратиться к живому эксперту», — сказал Горбачев.

Таким образом, при использовании ИИ в бухгалтерии главным ограничением становится не объем доступной модели информации, а ее достоверность и актуальность. В случае «Луки» разработчики пошли по обратному относительно универсальных нейросетей пути: вместо максимально широкого доступа к данным система получает ограниченный набор профессиональных источников, которые можно постоянно обновлять и проверять.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз

Экс-главу ведущего интегратора Минтранса судят за ИТ-систему, у которой не было пользователей

Антон Рубенчик, ИТ-директор «Сибура»: Драматический скачок в 2026 году случился не столько в моделях, сколько в харнессе

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Алексей Марухин, Sitronics Group: Вчерашние знания будут бесполезны завтра

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще