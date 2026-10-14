«Актион» обучил ИИ-систему для бухгалтеров на 10 млн консультаций и изолировал ее от открытого интернета

Группа «Актион» обучила специализированную ИИ-систему для бухгалтеров «Лука» на массиве из примерно 10 млн реальных вопросов и ответов, накопленных за годы работы «Системы Главбух» (входит в группу «Актион»). Об этом CNews сообщили представители «Актион».

В отличие от универсальных нейросетей, «Лука» не обращается к открытому интернету и формирует ответы только на основе профессиональной базы, которая ежедневно обновляется с учетом изменений законодательства, разъяснений ведомств и судебной практики. Такой подход должен снизить риск ошибок: нейросети могут «галлюцинировать», то есть опираться на устаревшие нормы или разъяснения, что в бухгалтерии способно привести к неверному расчету налогов, доначислениям и штрафам.

«Лука» рассчитан на бухгалтеров компаний любого масштаба, но использовать его для отдельных налоговых вопросов могут и руководители небольшого бизнеса, например владельцы кофеен и ресторанов.

В первые дни после запуска бухгалтеры задали «Луке» около 40 тыс. вопросов. По словам издателя «Системы Главбух» Дмитрия Горбачева, за последние несколько лет отношение бухгалтеров к использованию ИИ заметно изменилось. «Если еще четыре-пять лет назад сама идея доверить нейросети профессиональную задачу воспринималась скептически, то сейчас вопрос все чаще заключается в другом — какие именно операции можно безопасно ей передать», — сказал Горбачев.

Сейчас «Лука» отвечает на вопросы по налогам, учету и отчетности, помогает разбирать требования налоговой и готовить ответы на них, проверяет документы на налоговые риски и работает с учетной политикой. Пользователь может продолжить диалог, уточнить обстоятельства или добавить новые данные, а не формулировать каждый запрос заново.

В среднем система формирует ответ примерно за три минуты. При расчетах она использует фактические параметры пользователя — суммы, даты, ставки и периоды. Например, «Лука» может рассчитать отпускные, больничные и компенсации при увольнении, проверить начисление взносов или распределение расходов между периодами и объяснить полученный результат.

Полезные прикладные особенности. Важное направление — практическая работа с «1С». Система обучена не только методологии учета, но и инструкциям по работе в программе: она может объяснить, куда зайти, какие данные заполнить, как провести операцию и проверить результат.

В профессиональную базу «Системы Главбух» входят нормативные документы, официальные разъяснения, судебная практика и экспертные рекомендации. Каждый ответ «Лука» сопровождает основаниями, рекомендациями и дальнейшим порядком действий, чтобы пользователь мог проверить, на какой информации построен вывод. Ответы системы также оценивали и подтверждали представители профильных ведомств и специалисты по отдельным направлениям законодательства.

Основным источником для обучения стали около 10 млн реальных консультаций, накопленных экспертной поддержкой «Главбуха» за годы работы. Это вопросы, с которыми бухгалтеры уже сталкивались на практике: от расчета налогов и отражения операций в учете до требований инспекции, подготовки документов и применения законодательства в нестандартных ситуациях.

За счет этого ИИ учится работать не только с самой нормой, но и с контекстом, в котором она применяется. В обучении Луки участвуют разработчики, бухгалтерские специалисты и редакторы. Для постоянной проверки его ответов в проекте также появилась отдельная роль директора по бухгалтерскому ИИ: он отслеживает ошибки и корректирует работу системы.

Доступ к «Луке» предоставляется в составе «Системы Главбух Нейро» — отдельно он не продается. В «Актионе» объясняют это тем, что ключевая ценность ИИ-системы связана именно с профессиональной базой, на которой формируются ответы. Стоимость доступа к системе начинается от 80 тыс. руб. и зависит от размера компании и количества бухгалтеров, которые будут ей пользоваться.

При этом ИИ в «Актионе» не рассматривают как полную замену бухгалтеру. «Задача «Луки» — забрать часть работы с поиском информации, типовыми расчетами, документами и проверкой операций. Для ситуаций, где цена ошибки особенно высока или у бухгалтера остаются сомнения, в «Системе Главбух» сохраняется возможность обратиться к живому эксперту», — сказал Горбачев.

Таким образом, при использовании ИИ в бухгалтерии главным ограничением становится не объем доступной модели информации, а ее достоверность и актуальность. В случае «Луки» разработчики пошли по обратному относительно универсальных нейросетей пути: вместо максимально широкого доступа к данным система получает ограниченный набор профессиональных источников, которые можно постоянно обновлять и проверять.