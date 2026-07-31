Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
БПЛА анти-БЛА Системы противодействия БПЛА (дронам) Антибеспилотные авиационные системы Детектор дронов (антидрон) БВС-перехватчик
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 35, упоминаний - 47
БПЛА и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 4
|Чехов Антон 22 3
|Ряшин Николай 18 2
|Камнев Павел 12 2
|Чемезов Сергей 147 2
|Филиппов Михаил 6 1
|Райкевич Алексей 129 1
|Крылов Василий 5 1
|Новиков Ян 1 1
|Кондратьев Максим 2 1
|Косыгин Алексей 3 1
|Клюев Владимир 3 1
|Мостюков Ильдус 1 1
|Трусов Данила 26 1
|Кукарев Сергей 7 1
|Лямин Юрий 2 1
|Цветкова Анна 1 1
|Котляр Наталия 1 1
|Замятин Иван 1 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Собянин Сергей 539 1
|Белоусов Андрей 149 1
|Гуцериев Михаил 114 1
|Жуков Олег 25 1
|Мантуров Денис 126 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Старовойт Роман 22 1
|Иванов Роман 22 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Щербаков Дмитрий 10 1
|Цикалюк Сергей 4 1
|Боровой Сергей 4 1
|Теслин Илья 7 1
|Комогорцев Андрей 7 1
|Зибров Геннадий 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Тихонов Андрей 43 1
|Захаров Александр 39 1
|Пантелеев Олег 8 1
|Глотов Сергей 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463651, в очереди разбора - 724287.
Создано именных указателей - 199337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.