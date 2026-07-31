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Индексная книга (каталог) CNews*
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БПЛА анти-БЛА Системы противодействия БПЛА (дронам) Антибеспилотные авиационные системы Детектор дронов (антидрон) БВС-перехватчик

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2026 «Кросс Скай Технолоджис»: бизнес наращивает спрос на услуги по управлению антидрон-системами 1
24.07.2026 Гигантский российский страховщик потребовал от ЦОД устойчивости к атакам БПЛА 2
17.07.2026 В Израиле создана система защиты от FPV-дронов, против которых бесполезна РЭБ 1
19.05.2026 Иван Замятин, «Инферит Безопасность»: Прилет дешевых беспилотников по дорогим объектам приводит к потере миллиардов рублей 1
30.03.2026 «Кросс Скай Технолоджис»: гражданский рынок средств противодействия БПЛА в России достиг 12 млрд рублей в 2025 году 1
13.01.2026 Внутренняя безопасность США будет применять БПЛА для мониторинга воздушного пространства и ликвидации враждебных дронов 1
22.10.2025 ВСК усилила программу каско «Компакт фикс» защитой от дронов 1
21.10.2025 У больниц серьезные проблемы от защиты от БПЛА. Она глушит медоборудование 1
02.10.2025 В России испытано кинетическое орудие для борьбы с БПЛА любых типов 1
11.09.2025 В России создана система, способная обнаруживать БПЛА, не использующие радиосигналов 2
27.08.2025 «Калашников» начал производство боевых БПЛА «Архангел» 1
05.08.2025 В России создан первый в мире симулятор для тренировки борьбы с БПЛА 3
02.07.2025 В России разрабатывают стандарты кибербезопасности для БПЛА, это ключевое условие снятия запретов на полеты 1
04.06.2025 В НАТО создан дрон-перехватчик для поражения чужих БПЛА методом тарана 1
15.04.2025 Российский энергогигант потратит сотни миллионов на защиту 14 объектов от БПЛА 1
18.03.2025 Дистрибуторский договор с «НацИнфоБез»: Axoft усиливает портфель решений для противодействия БВС 1
16.01.2025 Теплоэлектростанции из числа крупнейших в России строят защиту от БПЛА за 200 миллионов 1
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы 2
30.05.2024 Власти заказали за миллиард систему для взлома и перехвата БПЛА 6
15.05.2024 Илья Теслин, Softline — Как изменились ИТ-тренды в корпоративном сегменте за два года 1
26.04.2024 В России начались поставки портативной радиолокационной станции для обнаружения БПЛА на сверхмалых высотах 1
13.12.2023 Компания «МСБ — микрофонные системы Баюн» представила комплекс акустического обнаружения БПЛА «МСБ — дрон детектор» 2
29.11.2023 В России создана крошечная система «свой-чужой» для БПЛА 1
20.09.2023 Россиянам разрешат «сбивать» БПЛА 1
15.09.2023 В России развернут систему отслеживания БПЛА 1
02.09.2023 Как устроено антидроновое ружье 1
10.07.2023 Как власти будут развивать беспилотную авиацию в России и ее технологический суверенитет 1
03.05.2023 В Москве введен запрет на полеты БПЛА из-за атаки на Кремль 2
26.08.2021 Россия начинает испытания боевых дронов-камикадзе. Они опасны для людей, машин и других дронов 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
22.04.2019 В России создана самонаводящаяся «ракета» для борьбы с беспилотниками. Видео 1
21.08.2018 «Автоматика» представит на «Армии-2018» около 40 разработок в сфере ИБ, засекреченной связи и телекома 1

Публикаций - 35, упоминаний - 47

БПЛА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3458 6
Softline - Софтлайн 3744 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность 27 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 3
DJI 96 3
Softline - Скай Технолоджис - Sky Technology 12 2
Лаборатория будущего 17 2
Интеллектуальная электроника — Валдай ИНТЦ - Ушкуйник НПЦ 4 2
Кросстех - Кросс Скай Технолоджис - КСТ 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5371 2
Telegram Group 2941 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1102 2
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 2
Флай дрон - Fly Drone 26 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
Deletron - Делетрон 4 1
BTLab 14 1
1С - Bidzaar - Бидзаар 34 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 90 1
Русдронопорт 13 1
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 121 1
Техключи.рф 2 1
Беспилотные системы - Финко - Суперкам - Supercam 15 1
Беспилотные авиационные системы 93 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 76 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 1
Аксус-Самара - Axus Print Service 3 1
SoftMall - Софтмолл 5 1
Chint - Chint Electric - Чинт Электрик 12 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Индустриальные дроны 3 1
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ - СФ Технологии 147 1
Информпроект МГК 10 1
Coherent - II-VI Incorporated - Finisar 23 1
Аргус-Антидрон 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Международный аэропорт Южно-Сахалинск имени А.П. Чехова 9 3
Интер РАО Электрогенерация 6 2
Интер РАО - Печорская ГРЭС 3 2
Интер РАО ЕЭС ПАО - ИГРЭС - Ириклинская ГРЭС 4 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1758 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
БашХим Торговый дом - БСЗ - Березниковский содовый завод 5 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 6 1
Земтек Горнопромышленный холдинг 3 1
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
Связной ГК 1401 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ADG Group - АДГ 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Резонанс НПП 407 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3199 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3652 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5969 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5694 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3903 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6543 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13871 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 425 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 738 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6510 2
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3708 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35000 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22583 11
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - КРЭП - Комплекс радиоэлектронного противодействия - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 285 10
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 73 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53900 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16250 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25799 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11532 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36205 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14771 6
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33496 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13318 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3666 5
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 4
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2039 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12907 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5867 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13923 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12850 3
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1316 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1729 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7386 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3718 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10678 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10159 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7462 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13129 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18130 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8289 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26803 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3159 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3830 2
FreePik 1844 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5252 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2975 3
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 52 3
Linux OS 11535 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5727 2
Ростех - Калашников REX 1 - Электромагнитное ружье 5 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 1
Kaspersky SD-WAN - Kaspersky SD-WAN Edge Service Router - KESR 27 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Thales - Gemalto - Cinterion 16 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Биллинг - Billogic Platform 20 1
Rikitlab - Tikitrik 20 1
Lansweeper 7 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Google Android 15246 1
Kaspersky OS 156 1
Microsoft Windows 16885 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 556 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 746 1
DJI Mavic 16 1
Epic Games - Unreal Engine 337 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Круиз-К 4 1
Claroty 5 1
ZTE Axon - ZTE Light - ZTE Skate - ZTE Tureis - ZTE Score - ZTE Tania - ZTE Era - ZTE Star - серия смартфонов и планшетов 93 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1035 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 14 1
Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 16 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - Kaspersky ICS Threat Intelligence Reporting - Kaspersky ICS Vulnerabilities Database 18 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2419 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
Ростех - Росэлектроника - Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 1
Путин Владимир 3454 4
Чехов Антон 22 3
Ряшин Николай 18 2
Камнев Павел 12 2
Чемезов Сергей 147 2
Филиппов Михаил 6 1
Райкевич Алексей 129 1
Крылов Василий 5 1
Новиков Ян 1 1
Кондратьев Максим 2 1
Косыгин Алексей 3 1
Клюев Владимир 3 1
Мостюков Ильдус 1 1
Трусов Данила 26 1
Кукарев Сергей 7 1
Лямин Юрий 2 1
Цветкова Анна 1 1
Котляр Наталия 1 1
Замятин Иван 1 1
Евтушенко Олег 145 1
Собянин Сергей 539 1
Белоусов Андрей 149 1
Гуцериев Михаил 114 1
Жуков Олег 25 1
Мантуров Денис 126 1
Шойгу Сергей 92 1
Старовойт Роман 22 1
Иванов Роман 22 1
Игнатов Сергей 80 1
Щербаков Дмитрий 10 1
Цикалюк Сергей 4 1
Боровой Сергей 4 1
Теслин Илья 7 1
Комогорцев Андрей 7 1
Зибров Геннадий 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Тихонов Андрей 43 1
Захаров Александр 39 1
Пантелеев Олег 8 1
Глотов Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166226 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47611 8
Украина 7928 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54753 5
Земля - планета Солнечной системы 10866 5
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