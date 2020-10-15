«Актион-МЦФЭР» запустила платформу поддержки студентов-экономистов

Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила практико-ориентированную платформу поддержки учащихся вузов экономических специальностей «Главбух Студенты». Проект позволяет студентам и выпускникам дополнить теоретическую базу, полученную в вузах и колледжах, и получать практические знания и навыки, чтобы безболезненно перейти от обучения к трудоустройству. Присоединиться к платформе можно бесплатно.

Участниками платформы уже стали более 16 тысяч студентов и около 1 тысячи образовательных учреждений.

После прохождения программы выпускники получают доступ к сервису «Кадровый резерв», где формируется личная страница с навыками и достижениями. Доступ к сервису есть у компаний-партнеров, среди которых Сбербанк, «Сибур», КПМГ, Bose, «Актион-МЦФЭР» и др. Представители бизнеса могут найти по конкретным навыкам студентов для работы и стажировки.

Как устроена платформа? В обязательную программу платформы входят пять обучающих курсов и онлайн-практика. Также на платформе проводятся практико-ориентированные видеоуроки, мастер-классы, шоу на YouTube, есть практические материалы для повышения квалификации, олимпиады и конференции.

Все полученные студентом во время обучения на платформе навыки отображаются в автоматически формируемом резюме.

Как следует из доклада «Уроки «стресс-теста», подготовленного по инициативе Минобрнауки РФ, более 90% работодателей сталкиваются с недостаточными практическими навыками выпускников. Компании тратят время и деньги на профориентацию и адаптацию новичков.

Платформа «Главбух Студенты» берет на себя функции по проверке знаний молодого специалиста до того, как он попал к работодателю. В том случае, если будущему кандидату не хватает знаний, проект восполняет этот пробел — дает навыки, которые нужны бизнесу на практике. Например, особенности работы в 1С, принципы расчета налогов на ОСНО и УСН, расчеты с сотрудниками и пр.

В рамках проекта проводится ежегодная всероссийская Олимпиада по бухгалтерскому учету среди студентов экономических специальностей, дающая победителям дополнительные баллы в магистратуру, а также финансовые призы студентам и преподавателям.

Также в рамках практико-ориентированного обучения студенты проходят онлайн-практику в одной из компаний на выбор: Сбер, KPMG, РБК или «Сибур». Им предоставляется возможность публиковать научные статьи.

Планируется, что в ближайшем будущем в портфель платформы войдут и другие специальности: кадры и HR, финансы и юриспруденция.

«Реалии наших сфер образования и трудоустройства таковы, что многим работодателям приходится тратить немалые средства — время и деньги — на профориентацию и адаптацию вчерашних студентов. Теоретических знаний, полученных в вузе или колледже, недостаточно для того, чтобы приносить пользу компании. Цель нашего проекта — помочь студентам экономических направлений получить практические навыки и умения, с которыми они будут востребованы на рынке труда. Кроме того, «Главбух Студенты» выполняет социально-значимую функцию в нивелировании разрыва между сферами образования и трудоустройства студентов», — сказал Дмитрий Горбачев, директор группы «Главбух».