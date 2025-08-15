Разделы

Кадры Телеком Интернет Интернет-доступ
|

Российскому телекому не хватает инженеров и монтажников. Число вакансий растет, требования к кандидатам снижаются

Спрос на инженеров и монтажников по обслуживанию ВОЛС за II квартал 2025 г. вырос на 8%. Работодатели на 20% чаще готовы брать специалистов без опыта, чем в прошлом году. Кандидаты же предпочитают работать в ИТ, где выше зарплаты и комфортнее условия.

Рост спроса на инженеров и монтажников

Во II квартале 2025 г. спрос на инженеров и монтажников по обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) вырос в России на 8% в годовом выражении, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные hh.ru.

Максимальный спрос на таких специалистов зафиксирован в Московской области (13% от всего объема вакансий по стране), Москве (10%), Краснодарском крае (6%), Санкт-Петербурге (5%) и Ростовской области (4%).

Рост спроса на технических специалистов в телекоме отметили также в SuperJob. За два года вакансий в сфере «Связь, телекоммуникации» стало на 10% больше по всей России, сказал представитель сервиса: «И хотя сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации спроса на персонал, дефицит остается острым».

telekom700.jpg

freepik/pvproductions
Потребность телеком-компаний в технических специалистах выросла за второй квартал этого года на 8%

Самой востребованной стала вакансия монтажника оборудования связи, на втором месте — электромонтажники, на третьем — инженер технической поддержки.

Кадры утекают в ИТ

В целом за последний год искать специалистов стало сложнее, подтвердил генеральный директор оператора ИТ-решений «Обит» Андрей Гук.

Суровые будни — ненормированный график при авариях, работа в любую погоду «в поле», ответственность за качество сварки и пока еще слабая автоматизация ручного труда — серьезно ограничивают приток новых кадров, пояснила директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

Оба эксперта отметили переток кадров в более престижную ИТ-отрасль, в которой к тому же более комфортные условия и зарплаты.

Илья Батай, ИТ-директор банка «Синара»: На рынке появляются отдельные независимые решения, но в промышленных масштабах использовать их пока страшно
ИТ в банках

Зарплаты самых востребованных специалистов в телекоме, по данным SuperJob, по отношению к предложению 2024 г. выросли на 5%-10%.

Еще один шаг, на который идут работодатели — снижение требований к кандидатам на дефицитные вакансии. По информации hh.ru, по сравнению с 2024 г. готовность компаний брать начинающих специалистов выросла на 20%. Около 68% вакансий не имеют строгого ценза по опыту работы. По информации SuperJob, 84% всех вакансий по России не содержат требования соответствующего образования.

Политико-экономические факторы

Влиянием политико-экономических факторов объясняет сложившуюся ситуацию Гук. Расширение сети, подключение новых клиентов — все это требует постоянного увеличения штата, объяснил он.

Согласно Указу Президента, к 2030 г. 97% российских домохозяйств должны иметь возможность подключения к скоростному интернету, к 2036 г. — 99%. Эта доля уже достигла 93%, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в декабре 2024 г. За последние четыре года были подключены более 10 млн домохозяйств.

В июле 2025 г. CNews писал, что по всей России вырос спрос на услугу подключения домашнего интернета в связи с повсеместными отключениями мобильного интернета по соображениям безопасности, в том числе из-за прилетов вражеских БПЛА. В некоторых регионах ожидание выполнения заявок затягивается на 40-50 дней. Как сообщили CNews представители «Мегафона», в июне и июле 2025 г. общее число соответствующих заявок выросло на 20% год к году.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Архипенков, SmartMerch: Нейросети — это шаг вперед, но не революция

Инженер Intel, ради трудоустройства передавший Microsoft тысячи секретных файлов, избежал тюрьмы. Он займется виноделием во Франции

Почему прикладной ИИ для бизнеса невозможен без мультиагентных кластеров

Россияне нынче в цене. США заплатят $6 млн за троих основателей российской крипобиржи

Около 10% организаций в России перевели кадровый документооборот в цифру

США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Лучшие ПК для игр и учебы: выбор ZOOM

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как почти 7000 плотин смогли сместить Северный полюс Земли?

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
Показать еще