Российскому телекому не хватает инженеров и монтажников. Число вакансий растет, требования к кандидатам снижаются

Спрос на инженеров и монтажников по обслуживанию ВОЛС за II квартал 2025 г. вырос на 8%. Работодатели на 20% чаще готовы брать специалистов без опыта, чем в прошлом году. Кандидаты же предпочитают работать в ИТ, где выше зарплаты и комфортнее условия.



Рост спроса на инженеров и монтажников

Во II квартале 2025 г. спрос на инженеров и монтажников по обслуживанию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) вырос в России на 8% в годовом выражении, пишут «Ведомости», ссылаясь на данные hh.ru.

Максимальный спрос на таких специалистов зафиксирован в Московской области (13% от всего объема вакансий по стране), Москве (10%), Краснодарском крае (6%), Санкт-Петербурге (5%) и Ростовской области (4%).

Рост спроса на технических специалистов в телекоме отметили также в SuperJob. За два года вакансий в сфере «Связь, телекоммуникации» стало на 10% больше по всей России, сказал представитель сервиса: «И хотя сегодня мы можем говорить о некоторой стабилизации спроса на персонал, дефицит остается острым».

Самой востребованной стала вакансия монтажника оборудования связи, на втором месте — электромонтажники, на третьем — инженер технической поддержки.

Кадры утекают в ИТ

В целом за последний год искать специалистов стало сложнее, подтвердил генеральный директор оператора ИТ-решений «Обит» Андрей Гук.

Суровые будни — ненормированный график при авариях, работа в любую погоду «в поле», ответственность за качество сварки и пока еще слабая автоматизация ручного труда — серьезно ограничивают приток новых кадров, пояснила директор по развитию и эксплуатации услуг связи ИТ-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

Оба эксперта отметили переток кадров в более престижную ИТ-отрасль, в которой к тому же более комфортные условия и зарплаты.

Зарплаты самых востребованных специалистов в телекоме, по данным SuperJob, по отношению к предложению 2024 г. выросли на 5%-10%.

Еще один шаг, на который идут работодатели — снижение требований к кандидатам на дефицитные вакансии. По информации hh.ru, по сравнению с 2024 г. готовность компаний брать начинающих специалистов выросла на 20%. Около 68% вакансий не имеют строгого ценза по опыту работы. По информации SuperJob, 84% всех вакансий по России не содержат требования соответствующего образования.

Политико-экономические факторы

Влиянием политико-экономических факторов объясняет сложившуюся ситуацию Гук. Расширение сети, подключение новых клиентов — все это требует постоянного увеличения штата, объяснил он.

Согласно Указу Президента, к 2030 г. 97% российских домохозяйств должны иметь возможность подключения к скоростному интернету, к 2036 г. — 99%. Эта доля уже достигла 93%, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в декабре 2024 г. За последние четыре года были подключены более 10 млн домохозяйств.

В июле 2025 г. CNews писал, что по всей России вырос спрос на услугу подключения домашнего интернета в связи с повсеместными отключениями мобильного интернета по соображениям безопасности, в том числе из-за прилетов вражеских БПЛА. В некоторых регионах ожидание выполнения заявок затягивается на 40-50 дней. Как сообщили CNews представители «Мегафона», в июне и июле 2025 г. общее число соответствующих заявок выросло на 20% год к году.