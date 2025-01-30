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Крапивной Михаил



30.01.2025 Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO 1
27.03.2024 «Исток-Пром» запустила автоматизированный раскройный комплекс 1
08.09.2023 Столичная компания разработала дизайн модуля умного счетчика электроэнергии 1
01.09.2023 Лаборатория инжиниринга промышленного дизайна MNTlab запустила первый в России отдел IDGPT 1
17.08.2023 В России назрел кризис на рынке промышленного дизайна 2
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
05.12.2022 Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей 2

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Крапивной Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Уникальные роботы 3 2
Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 4 1
Киберсклад 2 1
Promt - Промт 293 1
KUKA Robotics 34 1
UR - Universal Robots 8 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 2
Исток-Пром 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 357 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 235 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5360 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13144 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1443 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 1
Оповещение и уведомление - Notification 4625 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6676 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1565 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11633 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3731 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13457 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3006 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3016 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2906 1
Рошкован Артем 4 3
Овчинский Владислав 228 1
Манукян Милена 1 1
Рошкован Сергей 1 1
Ордин Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 6
Сингапур - Республика 1852 2
Азия - Азиатский регион 5538 2
Южная Корея - Республика 6654 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 2
Европа 21779 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52141 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 518 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Япония 13292 1
Дания - Королевство 1297 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 3
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29109 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5120 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
НКО - Некоммерческая организация 502 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8645 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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