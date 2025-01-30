Крапивной Михаил
Крапивной Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Уникальные роботы 3 2
|Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты 4 1
|Киберсклад 2 1
|Promt - Промт 293 1
|KUKA Robotics 34 1
|UR - Universal Robots 8 1
|GE Fanuc - Фанук 39 1
|Рошкован Артем 4 3
|Овчинский Владислав 228 1
|Манукян Милена 1 1
|Рошкован Сергей 1 1
|Ордин Андрей 1 1
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