Столичная компания разработала дизайн модуля умного счетчика электроэнергии

Московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений разработала дизайн модуля отображения информации для интеллектуального прибора учета электроэнергии. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.

«Развитие промышленного дизайна – одна из приоритетных отраслей для города, которая помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы и выпускать востребованную на рынке продукцию. В этом направлении также активно продвигаются столичные дизайнерские компании, которые реализуют проекты для промпредприятий по всей стране. В частности, московская лаборатория промышленного дизайна, инжиниринга и изобретений MNTlab разработала дизайн-проект модуля интеллектуального счетчика для отечественного производителя», – сказал Владислав Овчинский.

Перед лабораторией стояла задача создать дизайн, который удобен для пользователей всех возрастов. Модуль «МИРТ-835» отображает информацию со счетчика электроэнергии, к которому он привязан. Разработка оснащена графическим жидкокристаллическим дисплеем с возможностью кастомизировать отображаемую информацию: изменять размер шрифтов и цифровых значений, иконок состояний и уведомлений.

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«Сегодня российская микроэлектроника взяла курс на развитие отечественных технологий и локализацию производства. Модуль умного счетчика – один из примеров успешного импортозамещения», – отметил генеральный директор и основатель лаборатории промышленного дизайна Михаил Крапивной.

Заказчиком проекта выступила компания ООО «Миртек» из Ставрополя, которая с 2006 г. занимается разработкой и внедрением решения для интеллектуального учета энергоресурсов на территории России и стран СНГ. Предприятие готово приступить к серийному производству модуля отображения информации, разработанного столичным дизайнерским агентством.