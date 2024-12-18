Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты

Группа компаний «МИРТЕК» — российский разработчик и производитель умных счётчиков и программного обеспечения. Продукты компании объединяют в едином поле данные по электроэнергии, газу, водо- и теплоснабжению. Компания работает на рынке энергетики РФ и СНГ, разрабатывая, внедряя и сопровождая решения для интеллектуального учёта энергопотребления.