Миртек ТД MIRTEK Group Миртек – Программные продукты
Группа компаний «МИРТЕК» — российский разработчик и производитель умных счётчиков и программного обеспечения. Продукты компании объединяют в едином поле данные по электроэнергии, газу, водо- и теплоснабжению. Компания работает на рынке энергетики РФ и СНГ, разрабатывая, внедряя и сопровождая решения для интеллектуального учёта энергопотребления.
Миртек ТД и организации, системы, технологии, персоны:
|Миртек ТД - MeterTools 1 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
|ALMI AlterOS 94 1
|Гальфингер Егор 1 1
|Синьков Кирилл 40 1
|Овчинский Владислав 228 1
|Крапивной Михаил 6 1
|Орлов Станислав 48 1
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