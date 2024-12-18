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Миртек ТД MIRTEK Group Миртек – Программные продукты

Миртек ТД - MIRTEK Group - Миртек – Программные продукты

Группа компаний «МИРТЕК» — российский разработчик и производитель умных счётчиков и программного обеспечения. Продукты компании объединяют в едином поле данные по электроэнергии, газу, водо- и теплоснабжению. Компания работает на рынке энергетики РФ и СНГ, разрабатывая, внедряя и сопровождая решения для интеллектуального учёта энергопотребления.


18.12.2024 Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков 1
25.10.2024 «Группа Астра» и «МИРТЕК» объявляют о совместимости своих программных продуктов 1
31.01.2024 Подтверждена совместимость AlterOS и MeterTools 2
08.09.2023 Столичная компания разработала дизайн модуля умного счетчика электроэнергии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Миртек ТД и организации, системы, технологии, персоны:

Миртек ТД - MeterTools 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 93 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 355 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 234 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 1
ALMI AlterOS 94 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 461 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 191 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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