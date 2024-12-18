Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков

В России хотят запретить закупать иностранные счетчики. В случае принятия нового закона нарушителей будут штрафовать.

Отныне ничего иностранного

Как выяснил CNews, Правительство России хочет запретить российским поставщикам электроэнергии и сетевым организациям (в их числе «Россети», «ИнтерРао» и т.п.) закупать иностранные электросчетчики.

Проект постановления «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был опубликован Министерством финансов (Минфин) 2 декабря 2024 г. на официальном сайте ведомства.

При этом с 2022 г. Правительство России предписывает гарантирующим поставщикам устанавливать только российские (включенные в Реестр) счетчики электроэнергии.

Однако, на закупки данный закон не действовал. Как показал анализ закупок, проведенный «Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК), только 2% из всех закупленных счетчиков от российских производителей.

По данным экспертов, большинство компаний активно нарушали данный закон, устанавливая в дома счетчики иностранных производителей.

После принятия проекта постановления закупка иностранных счетчиков будет являться нарушением законодательства о закупках. На нарушителей смогут подавать жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), для изменения тендерной документации и облагать штрафом до 600 тыс. руб., что прописано в законе о «Нарушении законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (ч. 13 ст. 9.16 КоАП РФ).

Есть ли аналоги иностранным счетчикам

Как пояснила CNews президент ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга (АПРИТ) Ирина Митина, на данный момент в России имеется по крайней мере пять компаний-производителей счетчиков электроэнергии, продукция которых находится в Реестре российской электроники, это: «Нартис», «Миртек», «Милур», «Мир», « Энергомера».

Сейчас компании, в основном, закупают счетчики с китайскими компонентами. Как пояснил эксперт, в нынешних реалиях они дешевле отечественных. «Они не лучше, хоть пока и дешевле. Пока — это пока у нас нет массового российского производства. Как только будут большие объемы, а не штучные заказы, стоимость упадет», уточнила Ирина Митина.

Однако, из-за нормы об обязательности закупки российских счетчиков, можно ожидать увеличение производства счетчиков, что приведет к уменьшению цены на них.

У россиян не должно быть иностранных счетчиков

В июле 2023 г. издание «Коммерсант» писало, что Российские производители «интеллектуальных систем учета» предлагали запретить установку в домах иностранных приборов и ввести штрафы за нарушение этого правила.

Собеседники «Коммерсанта» утверждали, что гарантирующие поставщики электричества и сетевые компании, несмотря на требования, вступившие в силу с 1 января 2022 г. о применении российских счетчиков, продолжают приобретать более дешевую продукцию из Китая. Юристы считают, что это связано с отсутствием санкций за такие нарушения.

Однако поставщики электроэнергии утверждали, что предлагаемые меры излишни, поскольку они уже начинают переходить на использование отечественной продукции. По мнению инженеров, усиление давления может привести к росту стоимости строительства и нехватке оборудования.