Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году

Емкость российского рынка робототехники для легкой промышленности к концу 2023 г. достигнет 225 млрд руб. Дополнительный фактор роста — уход западных компаний. Это открывает нишу для российских стартапов и делает их привлекательными для инвесторов и предприятий легкой промышленности, созревших для автоматизации части своих швейных линий. Таковы прогнозы экспертов компании-разработчика промышленных роботов-манипуляторов «Уникальные роботы».

Сооснователь и генеральный директор «Уникальных роботов» Артем Рошкован оценил российский рынок автоматизации предприятий легкой промышленности в 225 млрд руб. «Российская легкая промышленность — это около 300 тыс. предприятий почти во всех регионах. Если опираться на данные исследования Сбера, около трети из них готовы автоматизироваться. Один робот в среднем стоит 2,5 млн руб. В итоге имеем емкость рынка 225 млрд руб.», — поясняет свои расчеты Рошкован.

После ухода западных компаний, таких как немецкая Kuka, японская Fanuc, датская Universal Robots и других освободилась нише в 6 млрд руб., уточняет совладелец и операционный директор «Уникальных роботов» Михаил Крапивной. «Низкая база наряду с ограничением доступа к зарубежному оборудованию открывает возможности для отечественных стартапов, которые нацелены на запуск промышленных роботов», — считает Крапивной.

Отдельную долю рынка займут сервисные компании, занимающиеся производством комплектующих и сервисным обслуживанием роботов. По прогнозам Артема Рошкована, бизнес будет отказываться от иностранных аналогов в пользу российских из-за их ремонтопригодности. Чинить западное оборудование нерентабельно из-за санкций.

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В предыдущие годы отечественный рынок промышленных роботов демонстрировал высокую динамику. С 2010 по 2020 гг. он вырос в шесть раз. Число промышленных роботов в России увеличивалось на 33% в среднем каждые 12 месяцев, начиная с 2014 г. Спустя четыре года этот показатель составил 40%, по данным CNews Analytics. Но до начала 2022 г. около 90% продаж в стране приходилось на зарубежных производителей, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

Согласно показателям плотности роботизации, Россия уступает лидерам рынка. На первом месте Сингапур, который производит 918 таких машин, и Южная Корея — 855. Средний показатель плотности в мире составляет 113 роботов. В Европе — 114, в США — 103, по Азии — 118. В России — шесть (по данным на 2019 г.).