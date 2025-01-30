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Уникальные роботы



30.01.2025 Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO 1
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 2
05.12.2022 Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей 2

Публикаций - 3, упоминаний - 5

Уникальные роботы и организации, системы, технологии, персоны:

GE Fanuc - Фанук 39 1
UR - Universal Robots 8 1
KUKA Robotics 34 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
Исток-Пром 4 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5360 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 2
Лёгкая промышленность массового потребления 16 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3161 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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