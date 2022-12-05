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Новый российский стартап вложит в производство промышленных роботов 180 млн рублей

Российский стартап ООО «Уникальные роботы» по созданию промышленных роботов-манипуляторов привлек раунд в 180 млн руб. от группы частных инвесторов. Средства направят на разработку первой партии промышленных роботов-манипуляторов.

Стартап основан выпускниками программы «Практикум» Московской школы управления «Сколково» Михаилом Крапивным, Артемом Рошкованом и Даниэлем Шадаевым. Они же и стали соинвесторами проекта. Сделка прошла в формате cash-in с обязательством вложить средства в развитие компании. Основным инвестором стал Артем Рошкован, по совместительству являющийся генеральным директором ООО «Исток-пром» –производственного предприятия по пошиву корпоративной одежды и средств индивидуальной защиты.

Новый проект ориентирован на импортозамещение высокотехнологичного оборудования. В их числе редукторы, двигатели и электроника, которую используют в производстве роботов-манипуляторов и смежных продуктов для их сборки.

Рынок робототехники продолжает развиваться. Число промышленных роботов в России увеличивалось на 33% в среднем каждые 12 месяцев, начиная с 2014 г. Спустя четыре года этот показатель составил 40%, подсчитали в CNews Analytics.

С 2010 по 2020 гг. отечественный рынок промышленных роботов вырос в шесть раз. До начала 2022 г. около 90% продаж в стране приходилось на зарубежных производителей, по данным Национальной ассоциации участников рынка робототехники.

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Инфраструктура

Согласно показателям плотности роботизации, Россия уступает лидерам рынка. На первом месте Сингапур, который производит 918 таких машин, и Южная Корея — 855. Средний показатель плотности в мире составляет 113 роботов. В Европе — 114, в США — 103, по Азии — 118. В России — шесть (по данным на 2019 г.).

Низкая база наряду с ограничением доступа к зарубежному оборудованию открывает возможности для отечественных стартапов, которые нацелены на запуск промышленных роботов, комментирует генеральный директор «Уникальные роботы» Артем Рошкован.

«В России сформировался запрос на увеличение доли автоматизации. Но из-за санкционных ограничений возможности ограничены. Наша компания создает отечественных роботов на собственных комплектующих. Это привлекает инвесторов. Они готовы инвестировать в технологические проекты. При этом уход с рынка зарубежных вендоров открывает перед российскими стартапами в этом сегменты новые возможности», — отметил совладелец компании Михаил Крапивной.

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