Рошкован Артем
Рошкован Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
|Исток-Пром 4 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 1
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