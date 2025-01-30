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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лёгкая промышленность массового потребления



30.01.2025 Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO 1
14.11.2024 Российские программы оказались не в силах догнать по качеству иностранное ПО. Промышленные предприятия страдают – имеющихся возможностей российского софта им катастрофически не хватает 1
21.03.2024 Подтверждена совместимость SpaceVM и «Каскад Цифра» 1
12.02.2024 «Авито Работа»: 39% молодых специалистов интересуются работой в промышленности 1
31.05.2023 «Атол» обеспечил совместимость приложения «Честный знак.бизнес» со своими терминалами сбора данных 1
31.01.2023 Рынок роботов для легкой промышленности в России достигнет 225 млрд руб. в 2023 году 1
30.04.2021 Московский производитель 3D-сканеров развил три новых экспортных направления в 2020 году 1
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 1
28.05.2020 Выручка компании «Крок облачные сервисы» превысила 2 млрд рублей 1
05.09.2018 ЦРПТ запустил серию образовательных встреч с бизнесом в крупных российских городах 1
24.08.2018 ЦРПТ начнет массовое подключение обувных компаний к пилоту по маркировке в октябре 2018 года 1
11.04.2012 К 2015 году все банки из Топ-100 станут потребителями BPM 1
15.03.2011 Банки — самые активные потребители BPM-систем в России 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 1
30.01.2006 "1С": Россияне не должны стать ИТ-батраками 1
05.04.2001 B2B в России: аналитический доклад
"Эксперт РА" 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Лёгкая промышленность массового потребления и организации, системы, технологии, персоны:

8232 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 3
Microsoft Corporation 24640 2
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 2
Цифра ГК 2431 2
Intel Corporation 12201 1
Dell Technologies - Dell Computer 2136 1
Крок - Croc 1777 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Citrix Systems 813 1
Dell EMC 5030 1
HP Inc. 5688 1
Red Hat 1306 1
Google LLC 11788 1
AMD - Advanced Micro Devices 4232 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
Promt - Промт 293 1
1С-Рарус 887 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Открытые технологии 701 1
SAS Institute 972 1
Сервис Плюс Софт 8 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
GE Fanuc - Фанук 39 1
Data Matrix - Дата Матрикс 77 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 143 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Штрих-М НТЦ 59 1
KUKA Robotics 34 1
UR - Universal Robots 8 1
Cymulate 3 1
Сервис Плюс 183 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 62 1
Ipnet - Айпинэт 43 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 271 1
Уникальные роботы 3 1
СибКом Цифра 5 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Лента - Утконос 177 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7331 1
Русский стандарт Банк 443 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Парижская коммуна 6 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
Analpa - ЛС Импорт 4 1
Некстер ИК 33 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 818 1
Unsplash 786 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2837 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4758 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4106 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2505 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4522 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66200 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19375 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50576 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30760 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15743 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10208 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4413 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 454 3
Маркировка - Marking 1058 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11068 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13457 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9394 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12041 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6786 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7394 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21169 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5271 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1231 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17084 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 550 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20643 2
Оцифровка - Digitization 4549 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11966 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16157 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6101 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8570 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 2
Управляемость - Manageability 1732 2
Стандартизация - Standardization 2132 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4170 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1898 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20815 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2952 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1079 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3101 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1120 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4016 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4684 1
Linux OS 9967 2
Stafory - робот Вера 330 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 45 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
1С-Рарус Общепит 38 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2276 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 215 1
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 324 1
1С:Консалтинг 20 1
Google Android WebView 46 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
МИК - Московский акселератор 36 1
1С-Рарус Автотранспорт 5 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
1С:Дистрибьюция 35 1
Штрих-М Кассир 3 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
1С:Мультимедиа 12 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 196 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 8 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 48 1
СибКом Цифра - Каскад Цифра 3 1
Microsoft Windows 15682 1
Microsoft Windows 10 1762 1
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 622 1
Амириди Юлия 21 2
Волкова Вера 4 2
Кузнецов Сергей 154 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Изумрудов Олег 38 1
Путин Владимир 3176 1
Дегтев Геннадий 256 1
Лысенко Эдуард 308 1
Паршин Максим 316 1
Попова Мария 141 1
Ершова Элеонора 67 1
Нуралиев Борис 290 1
Рейман Леонид 1049 1
Городилов Михаил 18 1
Сергунина Наталья 368 1
Харитонов Антон 12 1
Фурсин Алексей 157 1
Салихов Сергей 5 1
Юсупов Ренат 117 1
Березин Максим 112 1
Казак Максим 162 1
Кривоносов Александр 3 1
Матюхин Владимир 61 1
Малыгин Владимир 1 1
Студитских Виталий 19 1
Гладышев Евгений 9 1
Мишина Светлана 2 1
Орлова Анна 7 1
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
Михайлов Алексей 72 1
Алкснис Виктор 70 1
Богатов Антон 79 1
Солонин Виталий 89 1
Ференец Вадим 29 1
Федюков Максим 6 1
Зезюлинский Николай 23 1
Гликман Феликс 16 1
Андрианов Иван 11 1
Кравченко Рано 10 1
Кузьмин Леонид 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144564 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52141 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14123 2
Европа 21779 2
Южная Корея - Республика 6654 2
Земля - планета Солнечной системы 10379 2
Европа Восточная 3077 2
Германия - Федеративная Республика 12688 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3949 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2964 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1575 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17056 1
Испания - Королевство 3710 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3107 1
Индия - Bharat 5455 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1141 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Турция - Турецкая республика 2356 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 162 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1146 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Европа Западная 1482 1
Сингапур - Республика 1852 1
Япония 13292 1
Азия - Азиатский регион 5538 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 504 1
Дания - Королевство 1297 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 226 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 460 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29109 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48084 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24128 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51125 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10955 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 4
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1214 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 634 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9819 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16320 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 632 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2439 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9958 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18533 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5087 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1735 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1653 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6955 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5761 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2390 2
Химическая промышленность - Chemical industry 273 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5663 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4981 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5769 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6075 1
Английский язык 6639 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10965 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 108 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
Ведомости 1004 1
IDC - International Data Corporation 4911 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День молодёжи - 27 июня 898 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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