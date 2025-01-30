Лёгкая промышленность массового потребления
Лёгкая промышленность массового потребления и организации, системы, технологии, персоны:
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 28 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
|Амириди Юлия 21 2
|Волкова Вера 4 2
|Кузнецов Сергей 154 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Изумрудов Олег 38 1
|Путин Владимир 3176 1
|Дегтев Геннадий 256 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Паршин Максим 316 1
|Попова Мария 141 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Нуралиев Борис 290 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Городилов Михаил 18 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Харитонов Антон 12 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Салихов Сергей 5 1
|Юсупов Ренат 117 1
|Березин Максим 112 1
|Казак Максим 162 1
|Кривоносов Александр 3 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Малыгин Владимир 1 1
|Студитских Виталий 19 1
|Гладышев Евгений 9 1
|Мишина Светлана 2 1
|Орлова Анна 7 1
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 1
|Михайлов Алексей 72 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Богатов Антон 79 1
|Солонин Виталий 89 1
|Ференец Вадим 29 1
|Федюков Максим 6 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Гликман Феликс 16 1
|Андрианов Иван 11 1
|Кравченко Рано 10 1
|Кузьмин Леонид 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 108 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 81 1
|Ведомости 1004 1
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