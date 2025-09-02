Малые технологические компании развиваются в 2 раза быстрее при господдержке

Суммарный доход малых технологических компаний (МТК), получивших господдержку в виде льготного кредитования по программе Минэкономразвития России и «Корпорации МСП», по итогам 2024 г. достиг почти 265 млрд руб. Таким образом, средний объем дохода на одного получателя поддержки вырос с 337 млн руб. в 2021 г. (до запуска программы) до 926,2 млн в 2024 г. (+174,8%). В целом по сегменту МТК рост по этому показателю составил 77,4% — с 107,7 млн руб. в 2021 г. до 191 млн в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Анализ, проведенный «Корпорацией МСП» показал, что МТК имеют более высокую динамику развития, чем в среднем малый и средний бизнес. Так, занятость у МТК, которые сейчас входят в реестр Минэкономразвития, с 2021 г. выросла на 39%: суммарно эти компании создали 50 тыс. новых рабочих мест, то есть в среднем по девять новых рабочих мест на одну компанию. По сегменту МСП рост занятости за этот период составил 748,2 тыс. человек, а количество работников у одного субъекта МСП при этом сократилось на 3% — с 8,8 до 8,5 человек.

«Малые технологические компании заняли важную нишу в экономике и во многих секторах. Они разрабатывают уникальную импортозамещающую продукцию и технологии, способные обеспечить нашей стране технологический суверенитет. За счет своей маневренности и большей адаптивности по сравнению с крупным бизнесом способны создавать и выводить на рынок новые технологии и продукцию в более сжатые сроки. Мы видим активный рост МТК, и льготная программа кредитования позволяет бизнесу масштабировать производства, наращивать объемы выпускаемой продукции и формировать необходимый научно-технический задел», — сказал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

При этом те компании, которые получили льготное финансирование по спецпрограмме «Корпорации МСП» и Минэкономразвития России для высокотехнологичных и инновационных компаний, демонстрируют еще более высокие темпы развития. На конец 2024 г. получателями такой господдержки стали 286 компаний. С 2021 по 2024 гг. они создали 6,8 тыс. новых рабочих мест. То есть на одну компанию пришлось почти 24 новых рабочих места, что в 2,5 раза больше, чем в среднем по сегменту МТК.

Еще 59 МТК получили льготное финансирование по этой программе в 2025 г. Всего за весь период реализации программы общий объем заключенных договоров превысил 56,7 млрд руб.

«Малые технологические компании уже вышли за рамки технологических стартапов. Рост доходов и налоговых отчислений в бюджет демонстрирует их растущую роль в экономике страны, а рост числа новых рабочих мест делает их точкой притяжения высококвалифицированных кадров. За счет таргетированных инструментов развития в виде льготных программ кредитования значительно сокращается период «от идеи до выхода на рынок» и расширяется пул реализуемых проектов, что также делает такие компании привлекательными работодателями, особенно для молодежи. Фактически такие компании сегодня формируют новый технологический ландшафт страны. И адресные госпрограммы позволяют таким компаниям развиваться в два раза быстрее, так как дают возможность привлекать необходимые финансовые ресурсы даже в условиях высокой ключевой ставки», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

В отраслевом разрезе производственными видами деятельности заняты 44% получателей поддержки в рамках программы льготного кредитования «Корпорации МСП» и Минэкономразвития России. Около 19% предприятий занимаются научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, а также метрологии. Еще 11% получателей работают в сфере машиностроения. Примерно по 6% приходится на химическую промышленность, производство электрического оборудования и изготовление металлических изделий. В числе остальных отраслей, где работают компании, получившие льготное финансирование по программе – авиастроение, медицина, легкая промышленность, сельское хозяйство, робототехника, энергетика и пищевая промышленность и др.

Среди проектов компаний-участников программы: производство зарядных станций для электромобилей, разработка интеллектуальной транспортной системы, создание многофункциональных композитных материалов, в том числе для авиационных двигателей, производство инновационных насосов для высокоточного лабораторного оборудования предприятий ТЭК с использованием искусственного интеллекта, импортозамещение программно-аппаратных комплексов с применением нейросетей для объектов логистики, производство оборудования для автоматического весогабаритного контроля транспортных средств, разработка и запуск производства специальной одежды с натуральным перо-пуховым утеплителем, не поддерживающим горение, разработка импортозамещающих биополимеров для медицины, производство материалов для снятия нейросигналов головного мозга и протезирования конечностей, производство роботизированных комплексов, безэховых камер и радиопоглощающих материалов.