Российские программы оказались не в силах догнать по качеству иностранное ПО. Промышленные предприятия страдают – имеющихся возможностей российского софта им катастрофически не хватает

Около половины всех бизнес-процессов российских промышленных компаний вынужденно базируются на отечественном ПО, которое отстает по своим возможностям от иностранного. Продукты российских софтверных компаний нуждаются в серьезной доработке. К тому же в стране до сих пор нет аналогов для многих зарубежных приложений, использующихся в промышленности.

Всегда есть, над чем работать

Российское программное обеспечение, интегрированное в бизнес-процессы отечественных промышленных компаний, еще очень «незрелое» и нуждается в масштабных доработках, пишут «Ведомости». По информации издания, примерно в половине бизнес-процессов применяется российское ПО, которое по своим возможностям сильно уступает иностранным аналогам.

Согласно приведенным данным, для обеспечения «стабильной работы промышленности» нужно адаптировать под российское ПО в общей сложности 837 бизнес-процессов. Однако программы для 425 из них нужно «довести до ума».

Что не менее важно, для выполнения 412 бизнес-процессов в российской промышленности, а это примерно половина от их общего количества, нужных отечественных приложений нет в принципе, пишет издание.

Невероятная по своим масштабам проблема

Трудности с переводом бизнес-процессов на российский софт испытывают десятки отраслей российской экономики. В их числе – образование, торговля, автомобилестроение, легкая промышленность, станкостроение, авиастроение, ж/д и логистика и пр.

Didssph / Unsplash Российскому ПО еще есть, куда развиваться

В зависимости от конкретной сферы экономики ситуация с импортозамещением ПО складывается по-разному. Например, больше всего доработок требует российский софт, применяемый в машиностроении, автомобилестроении, двигателестроении, а также в энергетике и ЖКХ, пишут «Ведомости». Тем временем от полного отсутствия специализированного отечественного ПО на замену иностранному сильнее других страдают агропромышленный комплекс, электроника и микроэлектроника.

Целые отрасли могут почти полностью зависеть от иностранного программного обеспечения. Так, в сферах металлургии, химической промышленности и топливно-энергетическом комплексе засилье зарубежного ПО превышает 98% (статистика «Северстали», октябрь 2024 г.). Издание подчеркивает, что примерно 80% проектов промышленных компаний были ранее реализованы на ИТ-наработках ушедшей из России немецкой компании Siemens. Еще 18% построены на других иностранных ИТ-решениях.

Без опыта никуда

По мнению директора департамента инфраструктуры «EdgeЦентр» Алексея Учакина, программное обеспечение крупнейших игроков рынка, в том числе Oracle, SAP и Microsoft, российскими наработками в настоящее время можно заменить лишь «отчасти». «Это как пересесть с Mercedes на Lada Aura – колеса и руль на месте, внешне похожа, но на практике отличий множество, и вызваны они даже не тем, что «работать не умеют», а банальным отсутствием опыта», – сообщил он «Ведомостям».

Знания, опыт внедрения и доработки для российского ПО появятся только тогда, когда оно начнет, наконец, использоваться, эксплуатироваться, добавил Учакин. По словам гендиректора Visiology Алексея Никитина, компании при переходе на российский софт хотят сразу же получить «тот же самый продукт, какой у них был ранее», но, не добившись желаемого результата, в итоге все равно возвращаются к зарубежному ПО, которое было приобретено и установлено до санкций.

Деньги есть

Несмотря на все вышесказанное, случаи массового отказа от продуктов Microsoft, SAP и Oracle в России нередки. CNews описывал множество переходов с их наработок на российские аналоги на примере крупных отечественных корпораций.

По словам российского премьер-министра Михаила Мишустина, за последние четыре года затраты компаний из различных отраслей российской экономики на цифровизацию показали 80-процентный рост и преодолели отметку в 4 трлн руб. В рамках ЦИПР-2024 Мишустин сообщил также, что суммарные инвестиции компаний в развитие ИТ-инфраструк­туры подскочили на треть и достигли 1,5 трлн руб., во внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.

Привел Мишустин и статистику продаж отечественного ПО. По его словам, за четыре года они выросли более чем в два раза. Премьер-министр добавил, что активнее всего на российский софт переходят в авиастроении, машиностроении, энергетике и нефтегазовой отрасли.