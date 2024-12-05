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Амириди Юлия



Импортозамещение в банках 2024 1
05.12.2024 Юлия Амириди -

Юлия Амириди, «Интерсофт Лаб»: Путь к импортозамещению каждый банк начинает с ревизии своей аналитической инфраструктуры

 1
Импортозамещение 2022 1
Цифровизация финансового сектора 1
02.04.2020 Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса 1
11.03.2020 Intersoft Lab обновила приложение «Финансовое планирование» 1
30.01.2020 Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики 1
23.01.2020 Intersoft Lab предоставит банкирам «живую» аналитику на мобильных телефонах 1
18.06.2019 Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» 1
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 1
11.10.2016 Intersoft Lab дополнила приложение «Аллокации» циклическим методом распределения расходов 1
23.08.2016 Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора 1
15.12.2014 Российский ИТ-рынок 2005–2009: от подъема к спаду 1
23.08.2013 BI в банках: теперь не только для отчетности 1
21.06.2013 Юлия Амириди -
Intersoft Lab продолжает совершенствовать программные продукты и технологию внедрения

1
26.04.2013 Intersoft Lab анонсировала обновленную BPM-платформу «Контур» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 2
11.04.2012 К 2015 году все банки из Топ-100 станут потребителями BPM 1
15.03.2011 Банки — самые активные потребители BPM-систем в России 1
15.10.2010 Рынок BPM-систем переориентируется на управление прибыльностью 1
19.12.2003 Конкурентов на рынке банковского ПО удалось подружить 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Амириди Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 21
Oracle Corporation 6697 4
IBM - International Business Machines Corp 9442 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Diasoft - Диасофт 875 3
SAP SE 5279 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 649 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Microsoft Corporation 24640 2
Инверсия - Инверсия НПФ 144 1
Verysell - Верисел 317 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Yandex - Яндекс 7369 1
8235 1
Dell EMC 5032 1
Broadcom - VMware 2364 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Cisco Systems 5116 1
АФК Система ПАО 1797 1
Accenture plc 682 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
McKinsey & Company Int 250 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
Software AG 198 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 220 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 1
Quorum - Кворум - 126 1
Открытые технологии 701 1
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 240 1
Informatica 126 1
Прогноз 1652 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 23 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7334 1
Альфа-Банк 1774 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Русский стандарт Банк 444 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
Meta Group 54 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1634 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 16 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Менатеп - Menatep 38 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
РМБ - Русский Международный Банк 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11662 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4759 2
Федеральное казначейство России 1779 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5927 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66241 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30774 10
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 550 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10214 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19404 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9399 7
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5275 7
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1698 7
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1079 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7105 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21179 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50604 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10111 4
Финансовое планирование 84 4
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1143 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 3
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4018 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2466 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 355 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2137 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13945 2
Оцифровка - Digitization 4550 2
Стандартизация - Standardization 2134 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4176 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2127 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1899 2
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 459 2
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 5
Google Android 14016 2
Apple iOS 7818 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
Microsoft Office Excel 1199 2
Microsoft Office 3739 2
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 87 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Linux OS 9968 1
Apple iPad 3861 1
Intel x86 - архитектура процессора 1857 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 297 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Pentaho Data Integration 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 241 1
ELMA BPM 34 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 20 1
Neoflex FrontOffice 13 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 4 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle Hyperion Strategic Finance 46 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 189 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 58 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 693 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1258 1
Pega BPM 10 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 665 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1570 1
Кузьмин Олег 17 1
Макаров Станислав 117 1
Коптелов Андрей 110 1
Орловский Виктор 380 1
Реймер Денис 54 1
Маркелов Константин 40 1
Калин Сергей 30 1
Киперварг Галина 32 1
Рудычева Наталья 95 1
Ткачёв Роман 27 1
Аншина Марина 78 1
Евтюшкин Александр 7 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Орлов Юрий 7 1
Головенко Олег 6 1
Русских Тимофей 7 1
Колеченков Роман 7 1
Пронин Андрей 5 1
Кравцов Алексей 31 1
Гольдберг Юлий 25 1
Борисов Алексей 27 1
Крюков Сергей 30 1
Будин Алексей 22 1
Волков Максим 34 1
Лукутина Елена 13 1
Кузин Вадим 36 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Коваленко Александр 5 1
Золотарев Сергей 10 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Егорова Эльза 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1148 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 1
Нидерланды 3520 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Европа 21780 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2947 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
Казахстан - Республика 5536 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48098 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14372 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 7
Кредитование - Сrediting - Заём 6710 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13540 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8440 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 4
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1640 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1332 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4884 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16327 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7853 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2481 3
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 729 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3117 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2928 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51151 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6956 2
Лёгкая промышленность массового потребления 16 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2391 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 193 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1216 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 667 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4827 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1955 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3560 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 5
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Aberdeen Group 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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