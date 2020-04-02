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Intersoft Lab предложила банкам систему дистанционного мониторинга розничного бизнеса

ПО Софт ИТ в банках

Для топ-мендежеров, руководителей бизнес-направлений и управляющих филиалами банков Intersoft Lab разработала систему готовых дашбордов для мониторинга результатов розничного бизнеса на мобильных устройствах. Перевести руководителей в режим дистанционного контроля за розничными направлениями – автокредитование, ипотека, кредит наличными, кредитные карты и другие – можно за 2-3 недели.

Решение построено на основе мобильного приложения «Референт» компании Intersoft Lab, работающего на смартфонах и планшетах под управлением iOS и Android. Приложение предоставляет дашборды для анализа ключевых показателей деятельности банка и оперативные уведомления о критических индикаторах бизнеса. Дашборды подготавливаются на основе данных из любых информационных источников банка: АБС, CRM, процессинговых систем и др. Для этого данные из источников передаются в витрину данных сервера мобильного приложения.

Созданная система дашбордов для розничного банка обеспечит аналитическую поддержку топ-менеджеров, руководителей бизнес-направлений и управляющих филиалов. Им предлагаются готовые дашборды по основным розничным направлениям: автокредитование, ипотека, кредиты наличными, кредитные карты и др. Руководители банка получают возможность оценивать общую эффективность бизнеса – выполнение бизнес-планов, состояние кредитного портфеля, уровень просроченной задолженности, а также оперативно контролировать текущий финансовый результат. Руководители бизнес-подразделений смогут анализировать детальные показатели по своим направлениям, например, по кредитованию – показатели выполнения бизнес-плана, кредитных продаж, конверсии заявок, продуктивности удаленных точек продаж, просроченной задолженности по различным кредитным программам и др. Управляющие филиалами и их заместители получат обобщенную и детальную аналитику по всем реализуемым розничным направлениям.

Решение не требует длительного внедрения, его необходимо только интегрировать с источниками данных. Эта работа может быть выполнена ИТ-специалистами банка самостоятельно за 2-3 недели.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, сказала: «Режим удаленной работы стал актуален, как никогда. Сегодня мы предлагаем руководителям банков использовать преимущества мобильного решения для контроля розничного бизнеса, чтобы видеть нужную аналитику независимо от места нахождения в режиме 24х7, моментально получать Push-уведомления о важных и критических событиях, обрести максимальное удобство работы с готовым пакетом отчетов, адаптированных для использования на различных смартфонах».

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