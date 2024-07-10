Индексная книга (каталог) CNews*
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Neoflex Products Neoflex Product Catalog
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|10.07.2024
|Neoflex выпустила решение для управления продуктовым каталогом 2
|25.02.2013
|BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
|23.09.2011
|Банки хотят узнать об ИТ все 1
|15.06.2011
|«Неофлекс» представил концепцию построения кредитных конвейеров 1
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Neoflex Products и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
|АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
|Лященко Алексей 3 1
|Зубков Алексей 3 1
|Коптелов Андрей 134 1
|Путятинский Сергей 112 1
|Реймер Денис 54 1
|Амириди Юлия 28 1
|Будин Алексей 22 1
|Фомичев Андрей 74 1
|Волков Максим 34 1
|Лавров Виталий 22 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Лукутина Елена 13 1
|Борисов Алексей 33 1
|Кузин Вадим 38 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Аншина Марина 79 1
|Занин Виталий 23 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Телятников Алексей 21 1
|Чигвинцев Александр 3 1
|Макаров Станислав 118 1
|Степанов Антон 71 1
|Стятюгин Роман 43 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Чернобыльская Анна 8 1
|Клоков Андрей 5 1
|Постоюк Екатерина 7 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Головенко Олег 6 1
|Русских Тимофей 11 1
|Пучков Николай 5 1
|Макаренко Галина 1 1
|Кочубеев Юрий 2 1
|Gartner - Гартнер 3654 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8593 1
|Forrester Research 833 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459085, в очереди разбора - 728318.
Создано именных указателей - 198091.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.