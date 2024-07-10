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Neoflex Products Neoflex Product Catalog

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.07.2024 Neoflex выпустила решение для управления продуктовым каталогом 2
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
23.09.2011 Банки хотят узнать об ИТ все 1
15.06.2011 «Неофлекс» представил концепцию построения кредитных конвейеров 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Neoflex Products и организации, системы, технологии, персоны:

Neoflex - Неофлекс 256 6
IBM - International Business Machines Corp 9692 3
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
Tyk Technologies 2 1
GoldenSource 4 1
Microsoft Corporation 25741 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Oracle Corporation 7067 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
Directum - Директум 1259 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1345 1
Diasoft - Диасофт 1133 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Docsvision - ДоксВижн 1058 1
McKinsey & Company Int 291 1
Software AG 203 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 286 1
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ПрограмБанк 98 1
Фаматек 22 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 3
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 2
Гринфилд КБ - Гриндфилдбанк 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8799 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3137 1
Связной ГК 1400 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1890 1
Альфа-Банк 1971 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
СДМ-Банк 73 1
ФосАгро 175 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 26 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Meta Group 54 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5627 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5635 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
ACCIS - Association of Consumer Credit Information Suppliers - Ассоциация поставщиков кредитной информации 2 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64741 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25467 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12174 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26032 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35999 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27318 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12881 3
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6526 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 3
Neoflex FrontOffice 13 3
Neoflex GL 1 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 19 1
Pega BPM 11 1
Tyk API Gateway 2 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 736 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1513 1
Diasoft Flextera 57 1
Neoflex Reporting 25 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 107 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
ELMA BPM 36 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 40 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 206 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
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Такском Визор 1 1
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