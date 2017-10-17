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Goykhman Elliot
Гойхман Эллиот


17.10.2017 Как живется в облаках? На CNews FORUM ожидается горячее обсуждение облачных технологий 1
13.09.2017 Ключевые персоны ИТ в ритейле: Новые лица на CNews Forum 2017 1
14.08.2017 Шесть ключевых персон Business Intelligence: Новые лица на CNews Forum 2017 1
07.07.2017 CNews FORUM 2017: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.08.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
30.07.2015 Конференция CNews. «ИКТ в финсекторе: лучшие практики оптимизации» 1
06.07.2015 CNews FORUM 2015: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.06.2015 Большие данные не стали мэйнстримом в российских банках 1
03.03.2015 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2015» 1
26.01.2015 «МДМ Банк» совместно с IBM завершил модернизацию серверного комплекса 1
26.11.2014 «МДМ Банк» модернизировал инфраструктуру для голосового трейдинга вместе с Orange 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 1
31.10.2014 Инвестиционные предпочтения банкиров: риски, анализ клиентов и «мобилизация» 2
24.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и Microsoft расскажут о подходах к информационной безопасности 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
14.10.2014 Руководители российских и зарубежных ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 1
02.10.2014 Центробанк, «Вымпелком», МГТС и PWC расскажут о подходах к информационной безопасности 1
24.09.2014 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
18.09.2014 «МДМ Банк» оптимизирует свою ИТ-инфраструктуру вместе с IBM 1
03.09.2014 Минкомсвязь, Минэкономразвития, «Роснефть», «Газпром нефть», Росреестр и многие другие примут участие в CNews FORUM 1
14.08.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.08.2014 Защита информации: опыт МДМ Банка 8
30.07.2014 Как российские компании строят СХД 1
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
07.04.2014 «МДМ Банк» модернизировал свою вычислительную инфраструктуру 2
17.03.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
18.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: новые стратегии» 1
12.02.2014 «МДМ Банк» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе решений IBM 1
02.12.2013 ИТ в банках: автоматизировать и анализировать, чтобы оптимизировать 1
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
09.10.2013 ИТ-директора российских банков выступят на CNews FORUM 1
18.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
17.09.2013 Региональное присутствие: на первом месте надежность 1
06.09.2013 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
11.07.2013 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Правительства РФ, Минздрава и Казначейства 1
28.06.2013 CNews FORUM 2013: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1

Публикаций - 42, упоминаний - 51

Goykhman Elliot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2487 9
Microsoft Corporation 11168 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
IBM 3557 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Custis 73 3
Белый Ветер Цифровой 117 2
Телеком-защита 48 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
Inventive Retail Group 63 1
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 1
Tionix - Тионикс 48 1
Ланит Интеграция 101 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 1
DataCore Software 20 1
HDS - Hitachi Data Systems 291 1
ICL Services 51 1
Google LLC 7177 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
АйТи 753 1
Citrix Systems 571 1
Открытие ФК 538 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
МДМ Банк 150 6
Альфа-Банк 1127 5
Citibank - Ситибанк 170 4
X5 Group 600 4
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Adidas 97 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 4
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Банк Интеза 20 3
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 3
СДМ-Банк 51 3
Связь-банк 79 3
Северсталь Менеджмент 26 3
Росгосстрах Банк - РГС Банк 71 3
МТС банк 254 3
Почта России ПАО 1579 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Ренессанс кредит Банк 143 3
Русфинанс Банк 34 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Интер РАО ПАО 159 2
ВТБ24 583 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
Уралсиб Банк 390 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 1
Кредит Европа банк 29 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Sanofi - Санофи 33 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Нордеа Банк 49 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Федеральное казначейство России 766 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
Flash 480 3
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-аутсорсинг 672 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Google Android 10751 2
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
IBM Power8 27 1
Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Apple iOS 5742 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
IBM Watson 105 1
IBM Cognos BI 143 1
Строкович Антон 45 9
Быстров Константин 19 9
Козырь Сергей 30 9
Стуров Дмитрий 25 7
Затуловский Аркадий 16 4
Алтухов Дмитрий 32 4
Казарцев Алексей 27 4
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
Шакманас Алгирдас 33 4
Спиридонов Александр 35 4
Попов Андрей 72 3
Степанов Сергей 13 3
Бухтияров Андрей 18 3
Федосов Виктор 8 3
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
Крысина Ольга 109 3
Гимранов Ринат 56 3
Евтушенко Алексей 28 3
Рахтеенко Владимир 31 3
Емельянов Алексей 8 3
Илюхин Олег 16 3
Чиков Сергей 17 3
Дунаев Сергей 28 3
Сумин Денис 9 3
Дремач Кирилл 7 3
Чаркин Евгений 182 3
Шестаков Александр 35 2
Патрин Максим 31 2
Козлов Михаил 153 2
Кузякин Дмитрий 22 2
Гуральников Сергей 161 2
Пшиченко Дмитрий 19 2
Леушев Андрей 63 2
Бойко Елена 151 2
Сотин Денис 103 2
Сапельников Сергей 100 2
Макаров Станислав 111 2
Козырев Алексей 270 2
Авербах Владимир 121 2
Благирев Вячеслав 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 15
Восточная Европа 1691 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Тюменская область 589 1
Россия - Челябинская область 661 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Европа 3788 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 30
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
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CNews AWARDS 292 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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