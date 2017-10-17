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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Goykhman Elliot
Гойхман Эллиот
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 42, упоминаний - 51
Goykhman Elliot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google Android 10751 2
|IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
|Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 31 1
|IBM Power8 27 1
|Домашние Деньги - Digital Cash 12 1
|Microsoft Windows 10 6676 1
|Apple iOS 5742 1
|Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite 56 1
|IBM Watson 105 1
|IBM Cognos BI 143 1
|Строкович Антон 45 9
|Быстров Константин 19 9
|Козырь Сергей 30 9
|Стуров Дмитрий 25 7
|Затуловский Аркадий 16 4
|Алтухов Дмитрий 32 4
|Казарцев Алексей 27 4
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 4
|Шакманас Алгирдас 33 4
|Спиридонов Александр 35 4
|Попов Андрей 72 3
|Степанов Сергей 13 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Федосов Виктор 8 3
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 24 3
|Крысина Ольга 109 3
|Гимранов Ринат 56 3
|Евтушенко Алексей 28 3
|Рахтеенко Владимир 31 3
|Емельянов Алексей 8 3
|Илюхин Олег 16 3
|Чиков Сергей 17 3
|Дунаев Сергей 28 3
|Сумин Денис 9 3
|Дремач Кирилл 7 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Шестаков Александр 35 2
|Патрин Максим 31 2
|Козлов Михаил 153 2
|Кузякин Дмитрий 22 2
|Гуральников Сергей 161 2
|Пшиченко Дмитрий 19 2
|Леушев Андрей 63 2
|Бойко Елена 151 2
|Сотин Денис 103 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Макаров Станислав 111 2
|Козырев Алексей 270 2
|Авербах Владимир 121 2
|Благирев Вячеслав 11 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770519, в очереди разбора - 674201.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru