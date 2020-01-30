Intersoft Lab представила предварительные итоги 2019 года на рынке бизнес-аналитики

По данным Intersoft Lab, в 2019 году российский рынок инструментов бизнес-аналитики, к которым относится ПО класса Corporate Performance Management (CPM, управление корпоративной эффективностью), развивался в русле глобальных тенденций. К такому выводу пришла маркетинговая служба компании Intersoft Lab, проанализировав данные из отрытых источников и сопоставив их с ключевыми трендами, характерными для мирового CPM-рынка согласно аналитической компании The BPM Partners.

Аналитика становится стандартным компонентом CPM-решений для планирования. В западных компаниях использование CPM-платформ в бюджетном процессе - распространенная практика. Повышение качества планирования требует применения инструментов аналитики, обеспечивающих извлечение полезной информации из учетных, рыночных и др. первичных данных.

По предварительным данным за 2019 год, в российских компаниях приоритетом № 1 среди CPM-задач стала автоматизация финансового планирования. Доля таких проектов превысила 30%, потеснив лидера прошлого года - поддержку регуляторных требований (26,3% проектов). Усилился спрос на реализацию детального планирования на основе прогнозной аналитики, что стало стимулом для расширения возможностей CPM-систем отечественных вендоров. В новой версии платформы «Контур», вышедшей в начале 2019 года, появилась функциональность для прогнозирования и сценарного моделирования.

Усиление отраслевой специализации. Главный критерий выбора в зарубежных компаниях - наличие у вендора отраслевой экспертизы. На российском рынке наблюдается четкое разграничение предпочтений в пользу иностранного/отечественного ПО в зависимости от отрасли. Так, в производственных компаниях за последние два года свыше 80% стартовавших проектов выполнялись с использованием зарубежных CPM-продуктов. В ТЭК и торговле наблюдается паритет, в финансовом секторе доминируют отечественные разработчики (86,7% проектов). Компания Intersoft Lab завершила 2019 год с рыночной долей, равной 78% от общего числа проектов в банковском секторе.

Усиление спроса со стороны среднего бизнеса. Несмотря на то, что такие компании потенциально ограничены в ресурсах, их ожидания от результатов CPM-внедрений не отличаются от требований крупного бизнеса. В России в 2019 году доля проектов, реализованных в крупнейших компаниях (RAEX-600), сократилась по сравнению с предыдущим годом на 11 процентных пунктов и составила 46,7%. Как и в случае с отраслевой специализацией, разработчики ПО «адаптировали» свои предложения. Хотя CPM-функциональность остается наиболее востребованной в «топовых» банках, Intersoft Lab выпустила пакет «Управление прибыльностью. Быстрый старт», которое ориентировано как на крупные банки, так и на кредитные организации из сегмента SME, т.к. позволяет с минимальными инвестициями автоматизировать подготовку управленческой отчетности.

Юлия Амириди, заместитель генерального директора Intersoft Lab, отметила: «Еще пять лет назад считалось, что российский CMP-рынок развивается с некоторым отставанием от мирового. Сегодня мы движемся «ноздря в ноздрю». Это свидетельствует о зрелости рынка, с одной стороны, а с другой - о высоком потребительском качестве и конкурентоспособности отечественных разработок».