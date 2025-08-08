Разделы

ВБРР Всероссийский банк развития регионов

ВБРР - Всероссийский банк развития регионов

08.08.2025 Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «Некстби» 1
25.11.2024 ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail 2
06.03.2024 Российские разработчики «Интерсофт Лаб» и Postgres Professional объявили о совместимости своих продуктов 1
29.12.2022 UnionPay ввела новые драконовские ограничения для россиян. Как их обойти 1
28.11.2022 9 причин доверить финансовое планирование отечественному софту 2
02.09.2022 UnionPay присоединяется к санкциям против России 1
09.05.2022 Отечественные альтернативы Apple Pay и Google Pay: как платить смартфоном во времена санкций 1
23.03.2021 Varonis реализовала решения для автоматизированного управления кибербезопасностью и киберриском в ВБРР 2
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 4
19.04.2017 Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay 3
10.01.2017 «Кэшофф Лаб» расширила функциональность системы ДБО для ВБРР 2
31.10.2016 Александр Гольцов -

Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем

 1
24.06.2016 Клиентам ВБРР станет доступен сервис Cashoff для iOS и Android 2
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
21.01.2016 BSS подвела итоги 2015 года: новая продуктовая стратегия и расширение географии бизнеса 1
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 2
14.10.2014 Валерий Чаусов - На пике актуальности находится задача управления прибыльностью 1
02.10.2013 Роман Стятюгин - Не могу припомнить случая, когда наши отношения с клиентом носили бы краткосрочный характер 1
21.06.2013 Юлия Амириди -
Intersoft Lab продолжает совершенствовать программные продукты и технологию внедрения

1
27.04.2012 Основатель «Информзащиты» стал владельцем другой ИБ-компании 2
11.04.2012 К 2015 году все банки из Топ-100 станут потребителями BPM 1
15.09.2010 Leta Group и Group-IB объединяют ИБ и расследования компьютерных преступлений 1
13.02.2009 «Неофлекс»: консалтинговый проект для «Всероссийского банка развития регионов» 2
22.11.2006 16 ноября состоялась конференция "Автоматизированные технологии работы с документами" 1
09.11.2006 Cформирована программа конференции "Автоматизированные технологии работы с документами" 1
09.10.2006 "Инверсия" автоматизирует ЗАО "РФК" 1
29.09.2006 "ЕВФРАТ-Документооборот" внедрен во Всероссийском банке развития регионов 2
06.06.2002 "Ройлком" и "ИнКомА" запускают крупнейшую в России сеть видеоконференцсвязи 1
07.08.2001 Компании "Диасофт" и Martex провели серию семинаров-практикумов "Современные управленческие технологии в банковском бизнесе" 1
07.08.2001 Компании "Диасофт" и Martex провели серию семинаров-практикумов "Современные управленческие технологии в банковском бизнесе" 1

Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 4
Oracle Corporation 6792 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8998 3
Microsoft Corporation 24992 3
Diasoft - Диасофт 967 3
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 2
BSS-Security - БСС-Безопасность 20 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 444 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 2
Docsvision - ДоксВижн 1021 2
Promt - Промт 301 2
СайТЭК НПО 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9495 2
SAP SE 5365 2
МегаФон 9479 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13543 1
Telegram Group 2333 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1173 1
NtechLab - НтехЛаб 150 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
SafeTech - СэйфТек 99 1
LiveTex - ЛайвТекс 33 1
Varonis Systems 38 1
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 57 1
Информзащита 809 1
Neoflex - Неофлекс 240 1
Riverbed Technology 112 1
NetScout Systems - Network General 15 1
ESET - ESET Software 1138 1
Крок - Croc 1789 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 1
Инкома - Incoma 23 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 251 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Русский стандарт Банк 459 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7818 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2922 7
ГПБ - Газпромбанк 1132 7
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 507 6
Роснефть НК - нефтяная компания 523 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 532 5
China UnionPay - CUP, UPI - платёжная система 120 4
Visa International 1958 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1891 4
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 250 4
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 182 4
Ак Барс Банк 274 3
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 3
АБ Россия - Акционерный банк Россия 90 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 380 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1724 3
ВТБ - Почта Банк 479 3
Газпром ПАО 1380 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 3
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 347 3
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
NanduQ - Qiwi 1000 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Возрождение - Коммерческий банк 347 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 217 2
Сбер - Сбер Банк Беларусь - Сбербанк Беларусь - БПС-Сбербанк - Белпромстройбанк 27 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Альфа-Банк 1811 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 531 2
Ингосстрах СПАО 441 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Банк Йошкар-Ола 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1283 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5060 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3177 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3027 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5132 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3394 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 2
Федеральное казначейство России 1832 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3276 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 266 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1953 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1458 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
Администрация Владимира 3 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 21 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1672 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 98 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2072 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2050 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 783 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1058 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3061 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4681 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3469 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2863 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2779 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 226 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 606 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Конституционный суд РФ 109 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 255 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4589 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69872 13
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5666 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32651 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21588 8
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4355 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9830 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13017 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10947 5
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 592 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54468 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31065 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5484 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9059 5
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1914 5
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 790 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29953 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11800 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7722 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11952 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3380 4
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1111 4
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 26 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5235 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12572 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5514 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22216 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16497 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5216 3
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 862 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10776 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7258 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7878 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5028 3
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 700 2
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 741 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8542 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25286 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1145 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14189 2
Google Android 14416 4
Apple iOS 8043 4
Google Play - Google Store - Android Market 3380 2
SafeTech - PayControl 44 2
BSS CORREQTS Retail 16 2
BSS CORREQTS Corporate 48 2
BSS Business - BSS МБК - BSS Мобильный Бизнес Клиент 20 2
BSS BS-Client ДБО 125 2
SafeTech - SafeTouch 29 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7203 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1285 2
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 2
Rakuten Viber 638 1
Apple - App Store 2957 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 169 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 338 1
Ростех - Росэлектроника - TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 20 1
BSS e-Government Gate 26 1
Ак Барс Бизнес Онлайн - АК Барс Online 9 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 21 1
МТС Автосекретарь 67 1
BSS Сервер Нотификации 20 1
AMT Group - AMT IP Forum 14 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
UniCredit Enter 17 1
UniCredit Mobile 16 1
Huawei Watch - Умные часы 110 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 808 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2365 1
Huawei AppGallery 307 1
Microsoft Office 3866 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 191 1
Aladdin JaCarta PKI 87 1
НСПК - Мир Pay - Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 125 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 75 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 609 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Горьков Дмитрий 10 3
Кравченко Георгий 13 2
Новиков Павел 103 2
Амириди Юлия 23 2
Чаусов Валерий 13 2
Платицын Андрей 6 1
Лебедев Сергей 51 1
Вечирний Владимир 2 1
Орловский Виктор 393 1
Гольцов Александр 81 1
Гайкович Владимир 40 1
Фигин Михаил 2 1
Сачков Илья 125 1
Чачава Александр 108 1
Кривошея Егор 2 1
Манжосова Екатерина 2 1
Воскобойников Александр 8 1
Дьячков Кирилл 1 1
Попов Игорь 16 1
Белеванцев Сергей 1 1
Стятюгин Роман 39 1
Голубев Артем 2 1
Залманов Дмитрий 22 1
Туржанский Антон 1 1
Патешман Виталий 42 1
Колотов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151772 27
Казахстан - Республика 5706 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44724 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14331 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18111 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17712 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52855 3
Беларусь - Белоруссия 5914 2
Таджикистан - Республика 890 2
Украина 7709 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7864 2
Европа 24469 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1036 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 221 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1267 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4156 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 534 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 582 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 152 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2789 1
Россия - СФО - Иркутская область 1184 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 481 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2101 1
Россия - СФО - Кемеровская область 960 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1197 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 350 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 446 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 89 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4033 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 85 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 206 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 63 1
Турция - Турецкая республика 2445 1
Узбекистан - Республика 1815 1
Армения - Республика 2344 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1323 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 391 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1248 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49940 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25180 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53489 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8073 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16950 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7138 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6933 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3278 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6087 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11436 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6620 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11236 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6345 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5099 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6470 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9531 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2612 2
Энергетика - Energy - Energetically 5344 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 926 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2534 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3483 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1543 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1472 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6183 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 199 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 748 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2388 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1685 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2849 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1383 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 679 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5667 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 610 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 330 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4141 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2314 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 445 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3686 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 3
TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
CNews Техноблог 61 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2039 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 2
IDC - International Data Corporation 4927 2
Gartner - Гартнер 3587 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 561 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 277 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 105 1
РЭШ - Российская экономическая школа 14 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376813, в очереди разбора - 745953.
Создано именных указателей - 180083.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

