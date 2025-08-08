Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВБРР Всероссийский банк развития регионов
УПОМИНАНИЯ
ВБРР и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 712 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|АТОР - Ассоциация туроператоров России 9 1
|Горьков Дмитрий 10 3
|Кравченко Георгий 13 2
|Новиков Павел 103 2
|Амириди Юлия 23 2
|Чаусов Валерий 13 2
|Платицын Андрей 6 1
|Лебедев Сергей 51 1
|Вечирний Владимир 2 1
|Орловский Виктор 393 1
|Гольцов Александр 81 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Фигин Михаил 2 1
|Сачков Илья 125 1
|Чачава Александр 108 1
|Кривошея Егор 2 1
|Манжосова Екатерина 2 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Дьячков Кирилл 1 1
|Попов Игорь 16 1
|Белеванцев Сергей 1 1
|Стятюгин Роман 39 1
|Голубев Артем 2 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Туржанский Антон 1 1
|Патешман Виталий 42 1
|Колотов Евгений 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 414 1
|CNews Техноблог 61 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2039 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3384 2
|IDC - International Data Corporation 4927 2
|Gartner - Гартнер 3587 2
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 144 1
