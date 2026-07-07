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Индексная книга (каталог) CNews*
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Колотов Евгений

СОБЫТИЯ


07.07.2026 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
25.11.2024 ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Колотов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 736 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1417 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 35 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2210 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6187 1
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 1010 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 885 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2320 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 89 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12828 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8167 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1052 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4585 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61231 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28070 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64353 1
BSS uRetail 1 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 248 1
Apple iOS 8543 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7584 1
Патешман Виталий 42 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53078 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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