Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колотов Евгений
СОБЫТИЯ
|07.07.2026
|Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026» 1
|25.11.2024
|ВБРР запустил единый формат дистанционного сервиса для розничных клиентов на базе решения uRetail 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Колотов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 736 1
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1417 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 1
|BSS uRetail 1 1
|ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 248 1
|Apple iOS 8543 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7584 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.