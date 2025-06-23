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Некстби Nextbi
УПОМИНАНИЯ
|23.06.2025
|«Некстби» представляет интеграционную платформу для автоматизации и бизнес-аналитики в реальном времени 1
Некстби и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12154 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
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