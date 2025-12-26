«Некстби»: российский рынок систем process mining в 2026 г. превысит 2 млрд рублей

По данным исследования Сбербанка и «Технологий Доверия», в 2024 г. российский рынок систем process mining увеличился до 900 млн руб. и будет ежегодно расти на 69% до 2028 г. Этот прогноз подтвердился: по оценкам ИТ-компании «Некстби» его объем в 2025 г. превысил 1,5 млрд руб. В 2026 г. он составит более 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

В сравнении с ситуацией трех-четырехлетней давности рынок сделал качественный рывок. Если раньше процессная аналитика рассматривалась как инструмент для точечных инициатив по оптимизации, то теперь она становится частью корпоративной стратегии цифровой эффективности. Компании используют process mining для оптимизации управления производственными циклами, обслуживания клиентов, документооборота, закупок, логистики и кадровых процессов.

По оценкам Сбербанка и «Технологий Доверия», около 24% компаний в России уже внедрили решения process mining или находятся на этапе их пилотирования. Реализованные проекты показывают ощутимые результаты: длительность ключевых процессов сокращается до 50%, а трудозатраты – вдвое.

Высокий интерес к продуктам process mining проявляют финансовые организации, промышленные, из сферы ритейла и госсектора. В числе ключевых трендов развития этих продуктов – переход к реальной или близкой к реальному времени аналитике (real-time/streaming), который открывает возможности для оперативного мониторинга и мгновенных корректирующих действий.

Другая тенденция – интеграция process mining с технологиями AI/ML/NLP (искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки естественного языка), task-mining (аналитики операций) и платформами BPM (управления бизнес-процессами). Благодаря этому процессная аналитика становится более масштабным процессом и, по сути, трансформируется в интеллектуальный анализ бизнес-процессов (process-intelligence). В результате у компаний появляется возможность автоматически выявлять в них узкие места, прогнозировать отклонения и формировать сценарии автоматизации.

Также активно растет уровень мультипроцессной аналитики, которая позволяет анализировать сразу несколько взаимосвязанных бизнес-процессов на единой «панели прозрачности» компании. Этот процесс требует сквозной интеграции телеметрии, строгой трассировки данных и унифицированных метрик.

Параллельно усиливаются требования к этике и конфиденциальности данных, особенно в сегменте государственных и финансовых организаций. Они уже нашли отражение в международных рекомендациях по этике и требованиях к информационной безопасности, и это влияет на архитектуру решений, политику хранения и защиты данных, а также процедуры оценки воздействия.

Уровень зрелости отечественных систем process mining растет. Среди российских разработок, которые улучшили в 2025 г. свои позиции на рынке – решения, предлагающие инструменты process mining в составе low-code платформ или как самостоятельные продукты. Развитие отечественных систем для многих компаний становится стимулом для масштабирования продуктов и проектов: снижается барьер входа, упрощается интеграция с внутренними системами, а поддержка локальных разработчиков ускоряет адаптацию под отраслевые особенности.

«Мы видим, как бизнес перестает постоянно оглядываться на прошлое и смелее смотрит в будущее с помощью process mining. Компании могут, например, смоделировать влияние различных изменений на сроки, бюджет или риски перед принятием какого-либо решения. Эта практика уже прочно обосновалась в крупных компаниях. Банки и страховщики определяют с ее помощью фактическое распределение нагрузки в операционных центрах, уходя от догадок к точным данным. Финансовым и клиентским службам крупного бизнеса process mining помогает выявить тревожные закономерности: понять, почему при увеличении числа транзакций могут расти просрочки или выяснить, где возникают узкие места. А в логистике и закупках крупных промышленных предприятий эта технология проливает свет на всю цепочку – от подписания контракта до реальной поставки, помогая находить точки, в которых процессы дают сбой», – сказала директор по продуктам ERM и BPM компании «Некстби» Наталья Рудик.