Наталья Рудик назначена директором по продуктам ERM и BPM в компании «Некстби»

Компания «Некстби», российский ИТ-разработчик enterprise-решений для автоматизации и цифровой трансформации бизнес-процессов, объявляет о назначении Натальи Рудик на должность директора по продуктам ERM и BPM (Business Process Management). Основной задачей Натальи станет развитие бизнес-решений на базе платформы «Некстби», в том числе модулей Enterprise Risk Management (ERM), Business Process Management (BPM), инструментов моделирования, аудита и внутреннего контроля. Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

Наталья сосредоточится на развитии программного продукта «Некстби» как системы, полностью отвечающей требованиям рынка и задачам клиентов. Также ее фокус будет направлен на расширение применения платформы.

В зону ответственности Натальи войдут построение архитектуры нескольких модулей – управления рисками, управления бизнес-процессами, аудита и внутреннего контроля. Также Наталья будет отвечать за методологическую поддержку специалистов «Некстби» в этих направлениях с опорой на мировые практики и международные стандарты управления рисками, такие как COSO ERM и ISO 31000. Среди других направлений Натальи – выявление потребностей клиентов, анализ конкурентных предложений.

«Мы ориентированы на то, чтобы платформа «Некстби» соответствовала реальным потребностям заказчиков и помогала бизнесу принимать взвешенные решения. Наталья имеет богатый опыт работы на руководящих позициях в крупных компаниях, в числе ее достижений – развитие функции управления рисками и успешное решение многочисленных бизнес-кейсов. Это позволяет ей хорошо понимать потребности клиентов и общаться с бизнесом на «одном языке». Не менее важно то, что Наталья умеет работать на стыке бизнеса и технологий и глубоко понимает ценность цифровизации бизнес-процессов. Уверен, что Наталья выведет наш продукт на новый уровень развития», – сказал генеральный директор «Некстби» Александр Цыкунов.

«В компании передо мной поставлены интересные и амбициозные задачи. Важную роль в их успешном решении сыграет не только мой опыт работы в крупном бизнесе, но и глубокая экспертиза специалистов «Некстби», ориентированных на сплоченную командную работу. Активное и непрерывное взаимодействие участников команды компании друг с другом и с заказчиками, гибкость и адаптация к изменяющимся условиям рынка – залог успеха любого успешного бизнеса», – отметила директор по продуктам ERM и BPM «Некстби» Наталья Рудик.

Наталья обладает опытом работы в области риск-менеджмента. С 2015 по 2024 гг. она занимала должность директора по рискам в «Капитал Лайф Страхование Жизни», в негосударственных пенсионных фондах группы САФМАР и инвестиционных и управляющих компаниях. С 2024 по 2025 гг. отвечала за развитие системы управления рисками в крупной энергетической компании.

В начале своего профессионального пути, в 2008-2015 гг., она занимала должности руководителя подразделений и менеджера по рискам в российских и международных банках – таких как «Сосьете Женераль Восток», GE Money Bank, «Всероссийский Банк Развития Регионов» и Бинбанк.

Наталья Рудик окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «статистика». Имеет международное бизнес-образование: в 2023 г. она получила степень Executive MBA в WU Executive Academy (Вена, Австрия) и прошла очный курс Гарвардского университета (США) по применению искусственного интеллекта в корпоративных финансах.