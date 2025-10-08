Спрос на ИТ-решения ERM растет в отдельных сегментах

В 2025 г. российский рынок ИТ-решений ERM продолжает развиваться и демонстрирует неоднородную динамику в разных секторах экономики. Наибольшая активность наблюдается в финансовом секторе, где требования Банка России к контролю рисков делают такие решения фактически обязательными. Однако предприятия других отраслей также начинают цифровизировать процесс управления рисками. Это следует из анализа рынка, проведенного компанией «Некстби». Об этом CNews сообщили представители «Некстби».

Чем крупнее бизнес, тем более существенными и плачевными для него могут быть потери от реализации рисков и, соответственно, тем больше он нуждается в централизованной системе управления рисками. Внедрение ИТ-системы для автоматизации процесса риск-менеджмента является «стратегической инвестицией» в устойчивое и эффективное развитие бизнеса, поэтому его стоимость окупается в обозримом будущем.

В числе лидеров по внедрению ИТ-решений ERM, помимо финансовых организаций, также находятся крупные промышленные предприятия — металлургические, энергетические и добывающие. Они развивают риск-менеджмент в стремлении минимизировать последствия операционных сбоев, способных привести к значительным убыткам и репутационным потерям.

Транспортно-логистические компании внедряют ИТ-решения ERM для управления перебоями в цепочках поставок, ритейл применяет его для контроля кредитных и стратегических рисков. Холдинговые структуры централизуют функции риск-менеджмента, чтобы видеть полную картину по диверсифицированным активам.

Также спрос на ИТ-решения ERM в России обусловливает развитие интеграционных платформ. На их базе можно реализовать ERM и GRC решения, которые позволяют централизировать учет рисков, проводить мониторинг рисков и инцидентов в реальном времени, автоматизировать отчетность и мониторинг.

В перечень используемых российскими компаниями продуктов входят зарубежные ИТ-решения ERM уровня SAP и SAS и отечественные продукты — «Оазис», «ВК», «Авакор». Применяется и ряд новых no-code/low-code платформ с риск-модулями разной степени зрелости. Интеграционная логика отражает переход от фрагментарных к системным моделям управления рисками, где платформа становится цифровым каркасом для всей компании.

Рост интереса к ИТ-решениям ERM стимулируется несколькими факторами. Во-первых, сказывается усиливающееся регулирование. Новые нормативно-правовые акты предъявляют более жесткие требования к управлению операционными и комплаенс рисками. Во-вторых, влияет санкционная турбулентность. Из-за нее компании вынуждены жестче контролировать логистику и финансовые расчеты. В-третьих, играет роль импортозамещение. Реализация соответствующих проектов открывает дорогу отечественным разработкам. Дополнительным стимулом выступают подходы к развитию бизнеса советов директоров: акцент на прозрачность и управляемость делает управление рисками элементом не только операционной, но и стратегической повестки.

В то же время развитие рынка ограничено рядом барьеров. Недостаточная зрелость бизнес-процессов остается главным препятствием: без формализованного подхода к сбору и проверке данных любая автоматизация рискует остаться интерфейсом без содержания. Качество исходной информации, слабая поддержка риск-культуры и низкая вовлеченность топ-менеджмента также снижают эффективность внедрений ИТ-решений ERM.

К этому добавляется давление макроэкономики: при ограниченных бюджетах инвестиции в развитие риск-менеджмента часто уступают более очевидным направлениям развития бизнеса.

Насыщенным рынок назвать нельзя. Напротив, сегодня он остается на стадии своего формирования. Уход западных вендоров освободил нишу, которую постепенно занимают отечественные игроки. Спрос растет, но многие компании только начинают путь к цифровому управлению рисками, воспринимая внедрение ИТ-решений ERM на базе интеграционных платформ как долгосрочный проект. Это открывает возможности как для новых разработчиков, так и для интеграторов, предлагающих комплексные архитектуры.

Среди ключевых тенденций заметен сдвиг к платформенному подходу, когда риск-менеджмент встраивается во все бизнес-процессы. Сегодня речь идет не только об идентификации рисков, но и о составлении их карт, применимых к различным цепочкам процессов с последующей оценкой эффективности мероприятий по их снижению.

Технологическая эволюция ИТ-решений ERM связана с развитием машинного обучения и моделирования: алгоритмы учатся выявлять аномалии и формировать предупреждения в режиме реального времени, сокращая срок принятия решений.

Добавляются речевые интерфейсы, чат-боты, сценарное моделирование, прогнозирование вероятности наступления событий на основе исторических данных. В ряде компаний экспериментируют с интеграцией ERM решений с корпоративными мессенджерами и голосовыми ассистентами. Это повышает удобство работы и снижает барьеры входа для пользователей.

Таким образом, ИТ-решения ERM становятся инструментом, способным перевести управление рисками на новый уровень. Они перестают выполнять вспомогательную функцию и превращаются в полноценный элемент ИТ-архитектуры бизнеса.

«Российские ИТ-решения ERM обладают той гибкостью и способностью к адаптации, которая необходима компаниям из конкретных отраслей — от госсектора и добычи до ритейла и финансов. А темпы их развития позволяют говорить о формировании полноценного рынка. Главное условие успеха этих российских разработок — готовность бизнеса массово их использовать», — сказала Наталья Рудик, директор по продуктам ERM и BPM компании «Некстби».