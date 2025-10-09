Клиентам банка ВБРР теперь доступна умная камера для платежей с ИИ от Smart Engines

Умная камера для платежей на базе ИИ от Smart Engines внедрена в мобильном приложении и интернет-банке ВБРР. Теперь пользователи «ВБРР онлайн» получили возможность за доли секунды сканировать QR-коды в квитанциях за услуги ЖКХ, платежи в бюджет и QR-коды Системы быстрых платежей. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Помимо этого, камера используется для распознавания номеров телефонов, в том числе написанных от руки. Отличительными особенностями решения Smart Engines являются высокие скорость сканирования и точность распознавания.

Алгоритмы искусственного интеллекта считывают всю информацию для совершения платежа за доли секунды. Технология надежно распознает данные даже в самых сложных условиях – когда QR-код в кадре искажен, обрезан или частично поврежден. Система работает полностью локально, а все вычисления осуществляются непосредственно на устройстве пользователя. Это надежно защищает данные клиентов ВБРР и исключает передачу данных в сторонние сервисы.

Банк ВБРР планирует в дальнейшем расширять линейку сервисов, в которых будет использована умная камера: распознавание реквизитов в квитанциях без QR-кода, считывание показаний счетчиков и т.д.

Для сканирования QR-кодов и номеров телефонов через интернет-браузер используется технология WebAssembly, позволяющая запускать программу непосредственно на веб-странице банка прямо на смартфоне. При этом качество и скорость распознавания остаются такими же высокими, как и в нативном приложении. Технология поддерживается всеми популярными браузерами – Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Chromium, Microsoft Edge. Это обеспечивает банку единый клиентский опыт на любых платформах.

Решения Smart Engines внесены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России, относятся к классу искусственного интеллекта и подходят для задач импортозамещения.