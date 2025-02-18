Горьков Дмитрий
Горьков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 9
|ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
|ВТБ Мультибонус 4 1
|BSS BS-Client ДБО 125 1
|Apple iOS 7840 1
|Google Android 14055 1
|Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
|Новиков Павел 99 6
|Туржанский Антон 1 1
|Синенко Роман 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.