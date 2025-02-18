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Горьков Дмитрий



18.02.2025 Выпускник «Сколково» упростил проверки и кредитование для клиентов Металлинвестбанка 1
22.01.2024 Резидент «Сколково» получил 6,7 млн руб. на развитие технологии автоматизации начисления кешбэка 1
25.11.2020 Технология резидента «Сколково» поможет клиентам ВТБ получать повышенный кешбэк от производителей 1
21.05.2018 Cashoff запустила мобильную версию сервиса «Кэшбэк от производителей клиентам банков» 1
10.01.2017 «Кэшофф Лаб» расширила функциональность системы ДБО для ВБРР 1
23.08.2016 «Екатеринбургский Муниципальный Банк» запустил сервис управления личными финансами Cashoff 1
24.06.2016 Клиентам ВБРР станет доступен сервис Cashoff для iOS и Android 1
10.11.2015 «Банк Инноваций и Развития» внедрил сервис управления личными финансами в системе BID Online 1
05.10.2015 Сервис управления личными финансами от Cashoff запущен еще в двух российских банках 1
28.09.2015 Интернет-банк «Локо Online» дополнен сервисом контроля расходов и доходов «Мои финансы» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Горьков Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Cashoff LAB - Cashoff Laboratory - Кэшофф Лаб 14 8
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8769 2
МегаФон 8928 2
Stereotech - Стереотек 47 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 325 1
Beorg - Биорг 112 1
Ovision - Овижн 46 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
NanduQ - Qiwi 996 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 1
Межтопэнергобанк 9 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 283 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 17 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5088 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8604 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4183 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11195 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1725 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2506 2
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 25 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1692 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3182 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3414 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 662 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 232 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5061 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1536 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21259 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
ВТБ Мультибонус 4 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
Apple iOS 7840 1
Google Android 14055 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Новиков Павел 99 6
Туржанский Антон 1 1
Синенко Роман 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48235 9
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4905 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24229 2
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 64 2
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 506 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18641 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5103 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3966 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6730 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 586 1
Экономический эффект 1071 1
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