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Индексная книга (каталог) CNews*
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Т2 Т2 Мобайл Bercut BSS Bercut Business Support System Bercut IN@Voice



17.04.2025 PCRF Bercut внесен в реестр отечественного ПО 1
Телеком 2024 1
02.10.2024 Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов 2
26.08.2024 Иван Рыль -

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

 3

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 677 3
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 180 3
СИНХ - Таттелеком 205 3
МегаФон 9153 1
Oracle Corporation 6750 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 278 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20259 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21628 2
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10503 2
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8590 2
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31501 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14429 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2228 1
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HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1017 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5235 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4003 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1711 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1237 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7601 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 237 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1844 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 9 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1098 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut MNP - Bercut Mobile Number Portability 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 5 1
Mozilla Firefox - браузер 1894 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1699 1
Рыль Иван 6 2
Матюшин Михаил 16 1
Сибгатуллин Ильнар 1 1
Сергиенков Валентин 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2973 3
Россия - РФ - Российская федерация 147523 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14833 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52089 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6511 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 26 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1357 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1360 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3016 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2186 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5038 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 121 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354384, в очереди разбора - 759502.
Создано именных указателей - 173192.
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