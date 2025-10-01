Разделы

Сергиенков Валентин


УПОМИНАНИЯ


01.10.2025 Bercut обновил процесс переноса номера для оператора «Мотив» 1
02.10.2024 Телеком-оператор в Татарстане перешел на российский биллинг: что изменилось для компании и ее абонентов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Сергиенков Валентин и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10144 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 688 1
СИНХ - Таттелеком 213 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 190 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1996 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1983 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 418 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1744 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14477 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 250 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9458 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 100 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7870 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11157 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8389 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1041 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1292 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9547 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5058 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2025 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28676 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 22 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut MNP - Bercut Mobile Number Portability 1 1
Mozilla Firefox - браузер 1907 1
Сибгатуллин Ильнар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3134 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5952 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2262 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5249 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8310 1
