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Минцифры РФ Стратегия развития телекоммуникационной отрасли Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1028 3
|Путин Владимир 3223 3
|Мишустин Михаил 689 2
|Чернышенко Дмитрий 570 2
|Рыль Иван 6 2
|Касперская Наталья 294 1
|Хасьянова Гульнара 143 1
|Осеевский Михаил 319 1
|Матвеева Татьяна 105 1
|Белоусов Андрей 141 1
|Скоробогатова Ольга 56 1
|Кулин Филипп 51 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Орешкин Максим 28 1
|Голодец Ольга 23 1
|Петров Дмитрий 62 1
|Наумов Евгений 38 1
|Салов Антон 38 1
|Пехтерев Сергей 54 1
|Новикова Елена 89 1
|Анисимов Константин 36 1
|Анкилов Константин 108 1
|Кайгородов Михаил 5 1
|Алексеев Антон 34 1
|Галушко Дмитрий 19 1
|Прохоров Сергей 24 1
|Тюкачев Игорь 4 1
|Абрамова Елена 14 1
|Родин Александр 7 1
|Ваньков Вадим 21 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Семенов Максим 24 1
|Савватин Максим 64 1
|Данилов Никита 17 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Коник Леонид 4 1
|Якименко Ирина 3 1
|Нартов Максим 18 1
|Нестеров Евгений 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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