Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Госкомиссия по радиочастотам не смогла принять решение о выделении частот для создания технологических сетей LTE на предприятиях энергетики и промышленности. Этот вопрос лоббируют Минэнерго, Минпромторг и «Росатом», но против выступают сотовые операторы, в частности, «Мегафон».

Перенос решения вопроса по частотам для private LTE

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла принять решение по выделению частот для создания технологических сетей LTE (private LTE) на предприятиях энергетики и промышленности.

Это следует из протокола заседания комиссии, опубликованного Минцифры. Комиссия поручила Минцифры и Минэнерго проработать вопрос.

Инициатива о выделении частот для технологических сетей LTE принадлежит Минпромторгу, Минэнерго и госкорпорации «Росатом». Она основана на рекомендациях Международного союза электросвязи и Стратегии развития телекоммуникационной отрасли.

© hin255 / Фотобанк Фотодженика ГКРЧ не смогла принять решение о выделении частот для создания технологических сетей LTE на предприятиях энергетики и промышленности

Частоты необходимы для обеспечения производственной деятельности и технологических процессов на производстве и повышения их безопасности, а также для повышения эффективности проведения цифровой трансформации различных отраслей экономики.

Предполагалось выделить частоты в диапазоне 2,4835-2,495 ГГц. Их планировалось выделить неопределенному кругу лиц - владельцам инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, атомной энергетики и промышленных предприятий - в целях созданиях технологических или выделенных сетей связи на площадных и линейно-протяженных объектах. Перечень владельцев соответствующей инфраструктуры в Роскомнадзор должны были бы представлять «Росатом», Минпромторг и Минэнерго.

Минцифры провело оценку электромагнитной совместимости между радиоэлектронными средствами (РЭС) технологических и выделенных сетей стандарта LTE, работающих в полосе 2,2835-2,5 ГГц и РЭС стандарта LTE, работающих в соседней полосе 2,5-2,54 ГГц.

Предполагалось, что РЭС технологических сетей LTE должны были быть разнесены на расстояние 0,5 км от базовых станций LTE в диапазоне 2,5-2,57 ГГц в городской и пригородной местности и на расстояние 10 км в сельской местности. От РЭС фиксированного беспородного доступа РЭС технологических сетей LTE должны быть разнесены на расстояние 3 км в городских условиях, на расстояние 35 км в пригородной местности и на расстояние 60 км в сельской местности. От абонентских терминалов гибридной спутниковой связи РЭС технологических сетей LTE должны были бы разнесены на расстояние 40 км в случае совмещенной полосы радиочастот и на расстояние 3 км в случае соседней полосе радиочастот.

Почему операторы против выделения частот для private LTE

Источник CNews на телекоммуникационном рынке отмечает, что против выделения частот для сетей private LTE выступили силовые ведомства и сотовые операторы, в частности, «Мегафон».

«Во всем мире сотовые операторы против выделения частот для private LTE, а в случае с «Мегафоном» это угрожало помехам для используемой ими полосы частот», - отмечет собеседник издания.

Представители «Мегафона» подтвердили CNews, что оператор имеет возражения по данному вопросу.

«Мегафон» еще год назад обратил внимание комиссии на то, что технологические LTE-сети в полосе частот 2,4835-2,5 ГГц могут привести к помехам для коммерческих телеком-сетей в целом», - заявили в компании. - Позднее и другие операторы согласились с этим мнением и предупредили ГКРЧ о потенциальном риске снижения качества связи для абонентов при подключении других сетей в этих частотах.

«Мы не против выделения частот для создания технологических сетей, однако следует учитывать, что оно требует как затрат, так и серьезной технической экспертизы, так что далеко не каждый желающий сможет заниматься такими проектами самостоятельно, - сообщили CNews в пресс-службе «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому».) - Мы считаем более разумным решением создание технологических подсетей на базе действующих сетей операторов с учетом всех требований по выделенным ресурсам и безопасности. При этом выделение частот должно быть таким, чтобы гарантировать отсутствие помех сетям общего пользования».

«Вымпелком» от комментариев отказался. Пресс-служба Минцифры не ответили на запрос CNews.

Как ГКРЧ ранее пыталась найти частоты для private LTE

ГКРЧ уже не в первый раз не может принять решения о выделении частот для технологических сетей LTE. В 2020 г. планировалось выделить частоты в диапазонах 412-417 МГц, 422-427 МГц, 457,4-459 МГц и 467,4-469 МГц. В 2023 г. рассматривалось выделение для аналогичных целей частот в диапазонах 410-415/420-425 МГц и 412-417/422-427 МГц.

Оба раза решения не были приняты. Причиной была позиции силовых ведомств, которые указывали, что рассматриваемые диапазоны частот используются РЭС правительственного и специального назначения.