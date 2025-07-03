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Тюкачев Игорь
УПОМИНАНИЯ
Тюкачев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 3
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1328 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
|FreePik 1185 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 174 1
|ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 264 1
|Лукин Роман 3 2
|Россия - РФ - Российская федерация 150490 3
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 953 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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