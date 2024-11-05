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RPKI Resource Public Key Infrastructure механизм защиты от аномалий маршрутизации

СОБЫТИЯ

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05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 2
09.04.2024 В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета 1
21.12.2023 В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны» 1
10.11.2023 Как наладить производство телеком-оборудования в России и обеспечить отрасль кадрами 1
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев 1
27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году 2
27.04.2022 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года 3
02.03.2022 Украина требует отключить Россию от интернета 1
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

RPKI и организации, системы, технологии, персоны:

Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 177 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 3
Ростелеком 11003 2
МегаФон 10861 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15966 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2152 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9532 2
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 16 1
APNIC - Asia Pacific Network Information Centre 7 1
X Corp - Twitter 2941 1
Apple Inc 13232 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1814 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13987 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6585 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3670 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5761 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35427 9
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Intel x86 - архитектура процессора 2182 1
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