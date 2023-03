Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев

Ультиматум Docker

Docker предупредила пользователей бесплатного архивного тарифа для команд (Free Team) о необходимости оформить платную подписку в течение месяца, иначе принадлежащие им учетные записи будут заморожены, а загруженные образы – удалены. Об этом сообщило издание DevClass.

По информации источника, Docker разослала письмо-уведомление пользователям тарифного плана Free Team, многие из которых являются разработчиками ПО с открытым исходным кодом.

В письме говорится о том, что этот тариф упраздняется с 14 апреля 2023 г., и к этой дате пользователям нужно подписаться на один из планов, предусматривающих командную работу – Docker Team или Docker Business (от $300 в год за одного пользователя). Тем же, кто не уложится в месячный срок, угрожают блокировкой доступа к приватным репозиториям в каталоге Docker Hub. После блокировки, по истечении очередных 30 дней пользовательские данные, включая репозитории, «подлежат удалению» (“…it will be subject to deletion”), следует из письма.

В опубликованном на сайте Docker FAQ утверждается, что изменение затронет менее 2% пользовательской базы сервиса. Не коснется оно и официально поддерживаемых открытых проектов. Перевод аккаунтов c Free Team с «даунгрейдом» на бесплатный Personal не предусмотрен. Тем не менее в компании не возражают, если до заморозки репозиториев владельцы учетных записей Free Team перенесут данные своих проектов на персональные аккаунты или сторонние площадки.

Сообщество обеспокоено

Изменения, анонсированные Docker, вызывали обеспокоенность сообщества разработчиков открытого ПО. Причем дело не только в том, что их принуждают к оформлению платной подписки. Удаление образов из репозиториев Docker Hub навредит не только их владельцу, но и сторонним организациям, работа инфраструктуры которых завязана на этих образах.

Еще один повод для беспокойства – вероятность того, что освободившиеся имена проектов после удаления связанных с ними учетных записей окажутся захвачены злоумышленниками. Впрочем, в своем FAQ Docker обещает зарезервировать такие имена за оригинальным владельцем.

Открытые проекты не бросят, но есть нюанс

Docker также напомнила о существовании программы DSOS (Docker-Sponsored Open Source), участие в которой дает мейнтейнерам отрытых проектов доступ к платным функциям Docker Hub на безвозмездной основе. Присоединиться к ней можно отправив заявку.

Проект, претендующий на участие в DSOS, обязан соответствовать ряду критериев, в том числе не должен извлекать выгоду из своей деятельности. Этот фактор вызывает беспокойство некоторых разработчиков открытого ПО, которые сомневаются в своем способности пробиться в число участников DSOS.

Так, Тим Перри (Tim Perry), стоящий за развитием httptoolkit – открытого инструмента для мониторинга HTTP(S)-запросов, заявил, что проект приносит ему небольшую прибыль, достаточную лишь для того, чтобы продолжать дальнейшую разработку. Это обстоятельство, вероятно, не позволит его проекту попасть под условия DSOS.

Нил Хенлон (Neil Hanlon) из Rocky Linux (развивает дистрибутив, бинарно совместимый с Red Hat Enterprise Linux) и Роберт Шек (Robert Scheck), представляющий проект rpki-client, подали заявку на присоединение к программе уже достаточно давно, но так и не получили на нее внятного и определенного ответа. Шек, по его собственным словам, обратился в Docker еще в июне 2021 г.

Docker и ее тарифная политика

Docker – это программная платформа для контейнеризации и управления приложениями, принадлежащая одноименной американской компании. Она позволяет упростить процедуру поставки не только программного обеспечения, но и всего необходимого окружения в стандартизированном формате (Docker-образе), который можно легко установить и запустить в среде популярных операционных систем.

На сегодняшний день, согласно официальному сайту компании, пользователям доступно четыре варианта подписки на сервисы Docker: персональная (Personal), профессиональная (Pro), для команд (Team) и для бизнеса (Business). Первый доступен бесплатно, остальные – по цене от $5, $9 и $24 с человека в месяц.

Personal и Pro рассчитаны на применение индивидуальными разработчиками, Team и Business – командами, поэтому предусматривают использование дополнительных инструментов для совместной работы. Персональный тариф, теперь единственный доступный на безвозмездной основе, позиционируется Docker в том числе как и «идеальный» для разработчиков ПО с открытым исходным кодом и целей обучения.

Docker решила пересмотреть тарифную политику в конце августа 2021 г., когда установила, что значительная часть разработчиков, применяющих в своей работе ее продукт, пользуется им совершенно бесплатно.