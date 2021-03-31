Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat

Релиз Almalinux

Состоялся первый стабильный релиз дистрибутива Almalinux, который позиционируется в качестве полноценной замены популярного CentOS. Поддержку последнего раньше срока неожиданно прекратила Red Hat, чем вызвала негодование у пользователей.

Первый выпуск Almalinux, по заявлению разработчиков, является бесплатным и на 100% бинарно-совместимым форком Red Hat Enterprise Linux 8.3. Планируется, что последующие релизы будут идти нога в ногу с выпусками RHEL.

Командой Almalinux созданы сборки дистрибутива для архитектуры x86_64 в виде загрузочного (640 МБ), минимального (1,7 ГБ) и полного (7,6 ГБ) ISO-образов. В ближайшее время будут подготовлены сборки для архитектуры ARM.

Кроме того, разработчики подготовили специальный скрипт, для осуществления миграции с RHEL 8, CentOS 8 и Oracle Linux. Данный скрипт, как и полный исходный код дистрибутива, доступны в репозитории проекта на хостинге Github.

Стабильный выпуск форка Red Hat Enterprise Linux – Almalinux – готов к продакшену

Инициатором проекта Almalinux (первоначально Lenix) в декабре 2020 г. выступила американская Cloudlinux, основателем которой является выходец из Украины Игорь Селецкий. На момент анонса проекта компания располагала значительным опытом создания сборок на основе RHEL, необходимой инфраструктурой, а также штатом разработчиков и сопровождающих. В январе 2021 г. Cloudlinux пообещала финансировать разработку нового дистрибутива на уровне $1 млн в год.

Управлять проектом будет НКО

Компания Cloudlinux также объявила о создании некоммерческой организации Almalinux Open Source Foundation, которая будет задавать вектор развития проекта.

За отношения с сообществом Almalinux в должности комьюнити-менеджера будет отвечать Джек Эбаутбул (Jack Aboutboul), бывший инженер Red Hat и Fedora. В этом ему поможет управляющий совет Almalinux. В его состав на сегодняшний день входят Джесси Асклунд (Jesse Asklund) из cPanel, экс-председатель организации Open Source Initiative Саймон Фиппс (Simon Phipps), главный исполнительный директор (CEO) Cloudlinux Игорь Селецкий и Евгений Замрий, отвечающий в Cloudlinux за подготовку релизов. Еще двоих участников управляющего совета выберет сообщество Almalinux.

Как Red Hat CentOS «убивала»

CentOS – дистрибутив Linux, основанный на коммерческом RHEL компании Red Hat, и полностью совместимый с ним. Загрузить и установить CentOS совершенно свободно может любой желающий, однако рассчитывать на полноценную техническую поддержку от Red Hat в таком случае не приходится.

Изначально Red Hat не имела к CentOS прямого отношения. Проект существует с 2004 г., а Red Hat «присоединилась» к нему лишь в январе 2014 г., объявив, что будет спонсировать дальнейшее его развитие. В этот же период времени к ней перешли все права на товарные знаки CentOS.

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В декабре 2020 г. Red Hat неожиданно для сообщества объявила о том, что прекратит поддержку актуальной версии CentOS – бесплатного клона Red Hat Enterprise Linux – почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г., чем вызвала бурю негодования со стороны пользователей дистрибутива. Поддержка предполагает регулярный выпуск важных исправлений ошибок в ядре и прочем ПО, присутствующем в репозиториях дистрибутива.

В качестве альтернативы компания предложила пользователям перейти на непрерывно обновляемую редакцию – CentOS Stream, которую по степени «экспериментальности» можно расположить посередине между традиционно максимально стабильной RHEL и всегда включающей самое свежее ПО Fedora.

Другие альтернативы CentOS

Практически синхронно с Cloudlinux о разработке дистрибутива на замену CentOS объявил Грег Курцер (Greg Kurtzer), основатель проекта CentOS. Новый дистрибутив – форк RHEL, к созданию которого специалист собирался привлечь «друзей и сообщество», получил название Rocky Linux. Позднее Курцер основал стартап Ctrl IQ, который, как ожидается, будет выступать в роли спонсора проекта Rocky Linux и завязанного на нем стека ПО для облачных сред. Компания уже привлекла $4 млн инвестиций.

Корпорация Oracle, которая около 14 лет занимается разработкой собственного форка RHEL – Oracle Linux, предложила системным администраторам бесплатный скрипт для безболезненного перевода машин с CentOS на собственное решение.

Кроме того, в некоторых случаях можно безвозмездно использовать и оригинальный продукт Red Hat. В конце февраля 2021 г. корпорация объявила о готовности предоставить бесплатный доступ к RHEL разработчикам, которые задействованы в проектах с открытым исходным кодом. Программа получила название RHEL for Open Source Infrastructure (ROSI) и по ее условиям дистрибутив можно в веб- и почтовых серверах, сборочных системах, системах непрерывной интеграции и т. д. Участники ROSI могут рассчитывать на доступ к базе знаний и системе аналитики Red Hat Insights. Техподдержка не предусмотрена.

В январе 2021 г. Red Hat изменила условия программы Red Hat Developers, которая, как следует из названия, нацелена на разработчиков ПО. Разработчики получили возможность устанавливать сразу 16 копий RHEL вместо одной ранее и не только на физические машины, но и на виртуальные, в том числе в публичном облаке. Позднее представители компании уточнили, что действие программы Red Hat Developers распространяется исключительно на индивидуальных разработчиков.