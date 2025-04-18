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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность DLL Hijacking DLL Side-Loading Reflective DLL Loading боковая загрузка DLL DLL-подмена Уязвимости захвата DLL



18.04.2025 Positive Technologies выявила связь между группировками Team46 и TaxOff 1
20.03.2025 Хакеры под видом российских судебных приставов рассылают усовершенствованные вредоносные программы 1
19.03.2025 Эксперты Solar 4RAYS выявили новую волну фишинга на компании под видом рассылки от приставов 1
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов 1
06.03.2024 ГК «Солар»: иностранная хакерская группировка шпионила за российским ведомством 1
01.12.2023 Исследование МТС RED: хакеры могут атаковать разработчиков ПО, захватывая сторонние репозитории 1
02.08.2023 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых кибератак на промышленные предприятия с применением более 15 вредоносных имплантов для кражи данных 2
28.11.2022 Kaspersky ICS CERT: с какими киберугрозами могут столкнуться промышленные предприятия в 2023 году 1
24.11.2022 Стратегически мыслящая шпионская группировка атакует правительства по всему миру 1
26.10.2022 Хакеры оседлали бреши в ПО Cisco, которые никто не замечал 2 года 1
04.08.2022 Группировка APT31 атакует российские ТЭК и СМИ 1
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности 1
07.04.2022 Китайские госхакеры научились шпионить за пользователями с помощью плеера VLC 1
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года 1
05.12.2019 В ПО «Касперского» и Trend Micro найдена «дыра» для захвата ПК 1
02.07.2019 Сотни миллионов ПК под ударом: Их можно взломать софтом, который призван их «лечить» 1
18.06.2018 Американцу дали 20 лет тюрьмы за попытку украсть доменное имя 1
14.02.2018 В Skype найдена «дыра», которую невозможно заделать. Патча не будет 1
10.01.2018 Eset: группа Turla распространяет бэкдор с установщиком Flash Player 1
28.08.2017 Google оставил целую страну без интернета 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
25.12.2014 Как обеспечить безопасность web-портала 1
16.04.2014 Win32/RBrute атакует пользователей Facebook и Google 1
15.04.2011 WatchGuard XTM на защите унифицированных коммуникаций Mitel 1
06.06.2000 Хакеры заменили в регистрационной базе данных владельца доменного имени Internet.com 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1483 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 985 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1270 3
ESET - ESET Software 1137 3
Google LLC 11920 3
Yandex - Яндекс 7647 2
Ростелеком 9881 2
Cisco Systems 5146 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13097 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1691 2
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 143 2
Trend Micro 609 2
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 136 2
SafeBreach Labs 14 2
Samsung Electronics 10353 1
МегаФон 9190 1
Dell EMC 5047 1
Western Digital Corporation - WDC 556 1
Microsoft Corporation 24804 1
Lenovo Group 2305 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2066 1
IBM - International Business Machines Corp 9466 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Check Point Software Technologies 768 1
AMD - Advanced Micro Devices 4289 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 842 1
Autodesk 616 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 810 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Fujitsu 2046 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 472 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 1
Telegram Group 2158 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 623 1
Dropbox 502 1
Adobe Systems 1559 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 493 1
Asahi Glass 46 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11961 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1151 2
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 60 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 740 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 58 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 40 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28692 25
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12944 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6362 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30383 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67480 10
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 254 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3216 7
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1510 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2279 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7512 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6942 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16287 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12808 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9352 5
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 149 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2018 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21693 4
Кибербезопасность - Honeypot deployment - "горшочек с медом" - приманка для злоумышленников - CyberTrap - цифровая имитация элементов ИТ-инфраструктуры 205 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12945 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6465 4
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 803 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21001 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16077 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16319 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31618 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2057 3
Trojan RAT - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 117 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2603 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 934 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 621 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2249 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 680 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1293 2
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3135 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2748 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4646 7
Microsoft Windows 15855 3
Google Chrome - браузер 1587 2
Google YouTube - Видеохостинг 2799 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 273 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 435 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 140 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 539 2
Positive Technologies - PT Sandbox 82 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 214 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 316 1
Python - высокоуровневый язык программирования 992 1
Google Android 14207 1
Linux OS 10182 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 255 1
Apple macOS 2103 1
Microsoft Azure 1424 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 237 1
JavaScript - JS - язык программирования 1223 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
WordPress Foundation - WordPress 228 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 369 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 107 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 332 1
Microsoft Exchange 1757 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 218 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 69 1
InfoTeCS - ViPNet Client 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 134 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 60 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 402 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 159 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 199 1
Dell SupportAssist 15 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 93 1
InfoTeCS - ViPNet Administrator 10 1
Мельникова Анастасия 406 3
Зайцев Михаил 280 2
Дягилев Василий 84 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 57 1
Кулин Филипп 51 1
Дрюков Владимир 46 1
Xi Jinping - Си Цзиньпин 56 1
Лямин Александр 74 1
Гинятуллин Роман 61 1
Круглов Кирилл 10 1
Фирш Алексей 6 1
Deyo Ethan - Дейо Итан 1 1
Гончаров Евгений 20 1
Hopkins Sherman - Хопкинс Шерман 1 1
Баранов Артем 18 1
Бурков Дмитрий 15 1
Макрушин Денис 8 1
Карпова Виктория 1 1
Колосков Даниил 2 1
Helming Tim - Хелминг Тим 5 1
Тарасов Георгий 8 1
Поцелуевская Евгения 2 1
Kanthak Stefan - Кантак Штефан 1 1
Маричев Дмитрий 6 1
Левин Cергей 3 1
Пыжов Станислав 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52487 5
Европа 21893 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43981 3
Япония 13353 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17374 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17751 2
Канада 4913 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1752 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2803 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3188 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 710 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 1
Армения - Республика 2314 1
Беларусь - Белоруссия 5802 1
Индия - Bharat 5523 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Израиль 2747 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Германия - Федеративная Республика 12769 1
Италия - Итальянская Республика 4375 1
Франция - Французская Республика 7892 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Китай - Тайвань 4032 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14226 1
Турция - Турецкая республика 2406 1
Саудовская Аравия - Королевство 599 1
Иран - Исламская Республика Иран 1097 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Монголия 354 1
Филиппины - Республика 571 1
Греция - Греческая Республика 985 1
Черногория 127 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 123 1
США - Мичиган 267 1
США - Айова 118 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52282 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6358 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11168 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 850 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7063 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48971 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2119 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1943 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4019 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6311 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5759 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4958 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7619 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 912 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1665 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4467 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5206 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19081 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24648 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8708 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5950 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 938 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1712 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13994 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3592 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5638 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4967 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7212 1
Энергетика - Energy - Energetically 5204 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6006 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 514 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8185 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2474 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2459 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10098 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1476 1
Internet.com 110 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 114 3
Fortune Global 500 286 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 874 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 365 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2473 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357159, в очереди разбора - 758481.
Создано именных указателей - 173903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

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Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

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Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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