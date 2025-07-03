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НТЦ ЦК АНО Мультисканер Государственный публичный антивирусный сервис


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 Из-за отсутствия финансирования закрылся российский государственный антивирусный сканер 1
23.03.2021 В России появился национальный «убийца» VirusTotal 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

НТЦ ЦК АНО и организации, системы, технологии, персоны:

ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 156 1
Dr.Web - Доктор Веб 1264 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 10 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5071 1
Alphabet 140 1
Google LLC 12004 1
X Corp - Twitter 2888 1
Cisco Systems 5168 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12185 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21187 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4216 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30808 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16367 1
Google VirusTotal 90 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 806 1
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FreePik 1183 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2195 1
Паспорт - Паспортные данные 2619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6522 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1032 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369623, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178226.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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