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BIA Business Impact Analysis анализ воздействия на бизнес
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 12
BIA и организации, системы, технологии, персоны:
|Луцив Данила 7 1
|Герасимов Сергей 17 1
|Колосков Станислав 5 1
|Григорьева Анастасия 11 1
|Никулин Андрей 2 1
|Благовещенский Павел 3 1
|Песляк Александр 5 1
|Доронин Иван 2 1
|Исупов Евгений 2 1
|Татурин Евгений 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Гайка Екатерина 3 1
|Мамонов Вадим 5 1
|Ярыгин Михаил 1 1
|Бондарева Наталья 1 1
|Поляков Тимофей 5 1
|Бедрак Владимир 1 1
|Страхов Константин 1 1
|Михайлюков Константин 1 1
|Тарашнина Светлана 2 1
|Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
|Магденко Роман 1 1
|Рахметов Руслан 68 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Овчинников Павел 7 1
|Захаров Алексей 47 1
|Игнатов Александр 6 1
|Антонов Александр 77 1
|Сысоев Александр 51 1
|Кулешов Алексей 32 1
|Бородин Андрей 40 1
|Громов Владимир 14 1
|Степанова Ольга 6 1
|Тулубьев Павел 25 1
|Тюкачев Игорь 8 1
|Козлова Елена 20 1
|Предтеченский Петр 18 1
|Павлов Николай 13 1
|Соколюк Валерий 31 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 3
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.