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BIA Business Impact Analysis анализ воздействия на бизнес

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


16.10.2026 «МегаФон» назначил нового директора по маркетингу 1
09.09.2024 IT Elements 2024: о чем расскажут ИТ-компании и крупный бизнес на технологическом событии осени 1
08.11.2023 Как автоматизировать процесс обеспечения непрерывности бизнеса 1
26.10.2023 Bi.Zone запускает направление комплексных консалтинговых услуг — Bi.Zone Consulting 1
01.03.2022 Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 1
26.11.2018 Сколько стоит резервный ЦОД 1
18.12.2017 «Техносерв Консалтинг» провела аудит ИТ-систем «Ингосстраха» 1
18.11.2016 Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов 1
06.09.2016 Конференция CNews «Большие данные: новые подходы» 1
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии 1
06.07.2012 Club.CNews: Непростые простые пароли 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

BIA и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11066 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 338 2
Крок - Croc 1971 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
Системы документооборота 523 1
Broadcom - VMware 2626 1
SAP SE 5631 1
Huawei 4725 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16203 1
Oracle Corporation 7111 1
Информзащита 949 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1516 1
Naumen - Наумен 764 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 642 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
ФОРС - Центр разработки 714 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 408 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис - ВТК-Сервис 171 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 134 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 119 1
Сател 188 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 848 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Газпромнефть ЦР - Газпромнефть Цифровые решения - ГПН ЦР - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 44 1
Intact - Интакт 21 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
SAP Академический центр компетенции 21 1
Сибур Холдинг - Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 3 1
Ингосстрах Жизнь СК 6 1
CNPC - Sinopec Yanshan Petrochemical 10 1
Valtera - Вальтера 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9100 1
Газпром ПАО 1498 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 934 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1561 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 538 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 578 1
Альфа-Банк 1995 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
UPS 217 1
Ингосстрах СПАО 485 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Газпром нефть 748 1
Совкомбанк ПАО 322 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1992 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 152 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 566 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 103 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Аэроклуб 28 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 26 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Denum - Денум - Денум Плати частями - МигКредит МФО 22 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5790 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13944 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3701 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3364 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5860 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6712 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2096 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3470 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 46 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54997 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36061 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6878 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13169 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3258 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12501 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 - Always-On Enterprise - Continuous Security - обеспечение непрерывной информационной безопасности бизнес-процессов 2622 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23254 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6534 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27059 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5301 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26500 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13661 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2036 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16778 2
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 316 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7986 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1658 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7352 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36880 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1796 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 851 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8811 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5754 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1989 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34027 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8425 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7788 2
ЦОД - Резервный дата-центр 217 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 753 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1449 2
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 188 2
Data monetization - Монетизация данных 2008 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6149 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 143 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6635 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26633 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1129 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1270 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1188 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5882 2
Ozon Доставка - Ozon Box - Ozon Port 12 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 89 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
Сбер - BI.Zone Consulting 10 1
Security Vision BCP - Security Vision Business Continuity Plan 3 1
Сбер - BI.Zone vOffice Expert 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 314 1
RSA Security - SecurID - Двухфакторная аутентификация 34 1
Microsoft Office 4242 1
Microsoft Windows 17038 1
Kaspersky Security Center - KSC 85 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2574 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2127 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1725 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 661 1
Microsoft Windows PowerShell 255 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 690 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1472 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 926 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 382 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 210 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 62 1
Samsung eID - решение для электронной идентификации 14 1
Microsoft Windows NTLM - NT LAN Manager - протокол сетевой аутентификации 47 1
Meta - GraphQL Foundation - GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 23 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Луцив Данила 7 1
Герасимов Сергей 17 1
Колосков Станислав 5 1
Григорьева Анастасия 11 1
Никулин Андрей 2 1
Благовещенский Павел 3 1
Песляк Александр 5 1
Доронин Иван 2 1
Исупов Евгений 2 1
Татурин Евгений 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Гайка Екатерина 3 1
Мамонов Вадим 5 1
Ярыгин Михаил 1 1
Бондарева Наталья 1 1
Поляков Тимофей 5 1
Бедрак Владимир 1 1
Страхов Константин 1 1
Михайлюков Константин 1 1
Тарашнина Светлана 2 1
Trelewicz Jennifer - Трелевич Дженнифер 16 1
Магденко Роман 1 1
Рахметов Руслан 68 1
Матвеева Татьяна 110 1
Клепиков Алексей 121 1
Овчинников Павел 7 1
Захаров Алексей 47 1
Игнатов Александр 6 1
Антонов Александр 77 1
Сысоев Александр 51 1
Кулешов Алексей 32 1
Бородин Андрей 40 1
Громов Владимир 14 1
Степанова Ольга 6 1
Тулубьев Павел 25 1
Тюкачев Игорь 8 1
Козлова Елена 20 1
Предтеченский Петр 18 1
Павлов Николай 13 1
Соколюк Валерий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 168875 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48181 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19413 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14876 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Россия - ДФО - Амурская область 983 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 133 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 202 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54226 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6247 4
Аудит - аудиторский услуги 1285 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7972 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27729 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3636 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34385 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18452 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6852 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5977 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1519 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6698 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2815 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22096 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58594 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7598 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2790 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 454 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5182 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6235 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6645 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7580 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1909 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1668 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8589 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1396 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 632 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 132 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12044 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3986 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1508 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 505 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 433 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1454 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4058 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2531 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1397 1
Киберучения 143 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 898 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11609 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8684 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
IT Elements 17 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479649, в очереди разбора - 724562.
Создано именных указателей - 202762.
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