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Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G

Так и не оправдались надежды сотовых операторов на получение частот 5G в наиболее подходящем для этого диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Наоборот, в разрабатываемой сейчас Стратегии развития телекоммуникационной отрасли будет прописан прямой запрет на использование данного диапазона.

5G без диапазона 3,4-3,8 ГГц

Минцифры подготовило финальный вариант Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Документ в скором времени будет выложен на общественное обсуждение, после чего его передадут на утверждение в Правительстве.

В то же время отрасль телекоммуникаций ждет неприятный сюрприз, предупредил министр. Попытки ведомства обеспечить возможность использования диапазона 3,4-3,8 ГГц для сетей сотового связи пятого поколения (5G) привели к обратному результату — по настоянию силовых ведомств в Стратегии будет прописан запрет на использование данного диапазона для гражданских нужд.

Какие частоты нужны для 5G

Дискуссии о том, какие частоты следует использовать для строительства сетей 5G в России, идут уже несколько лет. Для сетей 5G требуется три группы частот: для крупных городов необходимы частоты в диапазонах от 1 до 6 ГГц, для сельской местности — в диапазонах до 1 ГГц, для точечного покрытия мест массового скопления абонентов (стадионы, аэропорты и т.д.) — в миллиметровом диапазоне (2,425-2,95 ГГц).

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Фото: pixabay.com
Операторам так и не достанется «золотой диапазон» частот для 5G

В первую очередь, спрос на сети 5G будет в крупных городах. Здесь наиболее перспективным диапазоном является 3,4-3,8 ГГц. В России он ранее использовался для беспроводной передачи данных, в том числе в стандарте WiMAX.

В 2015-2017 гг. «Ростелеком» и «Мегафон» скупили ряд операторов связи, работающих в этом диапазоне. В том числе «Ростелеком» приобрел WiMAX-оператора Freshtel. «Ростелеком» и «Мегафон» хотел создать совместное предприятие, которое бы в интересах всех операторов связи построили единую сеть 5G в данном диапазоне.

Почему диапазон 3,4-3,8 ГГц не отдают под 5G

Однако диапазон 3,4-3,8 ГГц также используется сетями спутниковой связи, в том числе и в интересах Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Позиция силовых ведомства, которую они занимают с конца 2017 г., состоит в недопустимости использования данного диапазона для гражданских целей.

В связи с этим были свернуты ранее открытые тестовые зоны 5G в данном диапазоне. А в 2022 г. прекратили работу и использовавшие данный диапазон гражданские сети связи, включая Freshtel.

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Безопасность

Как объясняет CNews источник на телекоммуникационном рынке, после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, иностранные спутниковые операторы ушли из России. В результате потребность в российских спутниковых системах, в том числе и использующих диапазон 3,4-3,8 ГГц, возрос. Их ресурса хватит еще примерно на 10 лет, поэтому до 2035 г. вопрос о использование диапазона 3,4-3,8 ГГц для сети вряд будет актуальным, резюмирует собеседник издания.

Отказ от использования диапазона 3,4-3,8 ГГц не означает отказа от запуска сетей 5G в принципе. В качестве альтернативы можно использовать диапазон 4,4- 4,99 ГГц. Но в этом диапазоне будет меньше абонентских устройств. Кроме того, этот диапазон не удастся использовать в приграничных районах.

Проблемы с диапазоном 700 ГГц

Не решен вопрос и с диапазоном 700 МГц, который может использоваться для сетей 5G и сетей предыдущего поколения 4G в сельской местности. В настоящий момент данный диапазон используется телевещателями.

В 2109 г. в России было завершено развертывание сетей цифрового эфирного телевидения и отключение от аналогового вещания федеральных телеканалов. Однако вещатели до сих пор не отказались от этих частот. Шадаев надеется на решение этого вопроса, в том числе с помощью Стратегии развития телекоммуникационной отрасли.

Игорь Королев

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