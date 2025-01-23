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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166511
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ВДС валовая добавленная стоимость



23.01.2025 Креативные индустрии в России на подъеме (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) 1
15.04.2024 ИТ-отрасль: ключевые показатели развития за 2019-2023 годы 1
28.09.2023 Бурное прошлое и проблемное будущее: как развивается российский телеком 1
22.08.2023 Чиновники спорят, можно ли повышать сотовые тарифы выше уровня инфляции 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
15.11.2018 В России устойчиво падает производство ИКТ-продукции 1
07.06.2007 Россия в XXI веке: роль ИТ в современной экономике 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ВДС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8747 2
МегаФон 8822 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2040 2
Ростелеком 9706 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Intel Corporation 12197 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
Autodesk 609 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1882 1
Epic Games 154 1
Captoglove 1 1
Tobii Technology 23 1
Pimax 5 1
ZSpace 3 1
Dassault Systemes 221 1
PTC Vuforia 7 1
Microsoft Corporation 24631 1
Siemens AG - Siemens Group 2590 1
Amazon Inc - Amazon.com 2999 1
Электросвязь 268 1
Fieldbit 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
Telegram Group 1988 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 1
Huawei 3935 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 269 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 673 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9372 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20614 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7636 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16141 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8142 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2187 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15880 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12526 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17068 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5780 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30706 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10766 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27858 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 315 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15724 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10139 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4607 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4010 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4406 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24149 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11953 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 981 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8562 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5316 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1227 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3728 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1700 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2464 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12489 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10972 1
Linux OS 9950 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Hololens 74 1
Dassault Systemes - SolidWorks 120 1
Autodesk Revit 113 1
Oculus Quest 13 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
Autodesk 3ds Max 72 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Murison 1 1
Amazon Sumerian 1 1
Pico G2 2 1
Autodesk Forge 45 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 56 1
Schneider Electric - Aveva AVP - Aveva Activity Visualization Platform 1 1
Intel RealSense 31 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 60 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Дергунова Ольга 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 144326 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Южная Корея - Республика 6650 3
Европа 21772 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 2
Япония 13287 2
Сингапур - Республика 1850 2
Индия - Bharat 5447 2
Канада 4884 2
Германия - Федеративная Республика 12683 2
Ближний Восток 2944 2
Франция - Французская Республика 7849 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 2
Ирландия - Республика 1011 1
Швеция - Королевство 3620 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Бельгия - Королевство 1041 1
Африка - Африканский регион 3479 1
Венгрия 812 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
Испания - Королевство 3709 1
Нидерланды 3519 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1364 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Азия - Азиатский регион 5531 1
Чили - Республика 469 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1017 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 384 6
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 882 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9942 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5354 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6402 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1585 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3947 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5419 1
Образование в России 2194 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4878 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9800 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8657 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1901 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4365 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2128 1
Здравоохранение - Реабилитация 374 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2900 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4010 1
Экономический эффект 1067 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 995 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5521 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1178 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 913 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 588 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6171 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5767 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 299 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3545 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3420 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 287 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 1
Bloomberg 1289 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 78 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
Электронное государство XXI века 32 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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