Креативные индустрии в России на подъеме (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает структуру креативных индустрий и динамику их развития с 2019 г. на основе доступных данных статистики. Как показывают результаты анализа, креативные индустрии проявляют устойчивость к внешним шокам и заметно опережают по темпам роста экономику в целом: по итогам 2023 г. их доля в ВВП России достигла 3,5%, превысив среднемировую оценку (3,1% мирового ВВП по данным ЮНЕСКО). Об этом CNews сообщили представители

Главные выводы

Лидерами по масштабу стали «Программное обеспечение», «Мода», «Реклама и пиар». Эти три индустрии аккумулируют 60% выручки и 43% работников всего креативного сектора. «Программное обеспечение» еще демонстрирует первенство почти по всем ключевым экономическим показателям (за исключением стоимости основных средств).

«Мода» — вторая по показателям выручки и численности занятых и первая — по стоимости основных средств. «Реклама и пиар» занимает третье место по выручке, второе — по числу организаций и первое — по производительности труда. В топ-5 по объемам выручки еще входят «Архитектура и урбанистика» и «Гастрономия».

Самая высокая концентрация молодых работников (более 70%) и с высшим образованием (почти 90%) наблюдается в индустриях «Видеоигры» и «Анимация».

Скорость, с которой в 2023 г. росла ВДС креативного сектора в России, превысила средний показатель по экономике в 1,7 раза. За период с 2019 по 2023 гг. почти все анализируемые индустрии стабильно увеличивали выручку, но разными темпами.

Очень заметно растет стоимость нематериальных активов креативного сектора: только с 2022 по 2023 гг. увеличилась в 1,88 раза. Это может, в частности, указывать на то, что все больше умственный труд замещается технологиями и интеллектуальным капиталом.