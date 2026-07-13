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Intel RealSense

СОБЫТИЯ

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13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
16.08.2023 Китай ловко торпедировал покупку Intel желанного чипмейкера 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
14.11.2019 ЦРТ представила биометрическую систему распознавания лиц нового поколения 2
24.07.2019 Самые легкие ноутбуки для работы: выбор ZOOM 1
03.08.2018 Panasonic представил новые защищенные планшеты Toughpad FZ-M1 mk3 1
16.03.2018 Microsoft добавит в Windows 10 искусственный интеллект на радость разработчикам 1
21.04.2017 Лучшие моноблоки. Выбор ZOOM 1
12.04.2017 Обзор гексакоптера Yuneec Typhoon H с модулем Intel RealSense 2
12.01.2017 HP показала «лучшие в мире» настольные и мобильные ПК 1
21.09.2016 Creative BlasterX Senz3D появилась в России 1
19.09.2016 Российские разработчики создали уникальную 3D-технологию для онлайн-магазинов 2
06.09.2016 Intel скупает разработчиков компьютерного зрения 1
26.08.2016 HP привезла в Россию сверхтонкий и могучий ноутбук. Фото 1
25.08.2016 HP представила в России свой самый тонкий ноутбук Spectre 13 и новые модели в линейках Envy и Pavilion 2
24.08.2016 Веб-камера-командир, сканер и фокусник 1
18.05.2016 Модульный планшет Lenovo ThinkPad X1 Tablet пришёл в Россию 1
18.05.2016 Lenovo начал продавать в России модульный планшет с проектором и 3D-камерой. Видео 1
17.05.2016 Lenovo представила модульный планшет ThinkPad X1 Tablet в России 1
17.05.2016 Ноутбук HP Envy 17, способный распознавать лица и жесты, доступен в России 2
11.05.2016 HP анонсировала новые модели в линейке ноутбуков Pavilion 1
11.03.2016 Panasonic представила обновленный планшет Toughpad FZ-M1 mk2 2
18.11.2015 Dell начала продажи новых компьютеров Inspiron и XPS в России 1
04.08.2015 Все продукты Dell потребительского сегмента будут поставляться в России с установленной Windows 10 2
10.06.2015 Samsung создал первый в мире прозрачный OLED-дисплей 1
21.05.2015 HP Sprout - король компьютеров для дизайнеров 2
16.03.2015 Новые модели серии Dell Inpiron пришли в Россию 1
13.03.2015 Новые ноутбуки линейки Dell Inspiron доступны в России 1
21.01.2015 Анонсы и победы Dell на выставке CES 2015 1
24.12.2014 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 2

Публикаций - 32, упоминаний - 41

Intel RealSense и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12787 19
Nvidia Corp 3967 10
Dell EMC 5172 8
HP Inc. 5876 8
Microsoft Corporation 25723 6
Lenovo Group 2434 6
Samsung Electronics 11019 4
AMD - Advanced Micro Devices 4627 4
Bang&Olufsen - B&O 147 4
Apple Inc 13099 3
Dell Technologies - Dell Computer 2210 3
Acer Group - Acer Inc 2764 3
Semtech 18 2
TI - National Semiconductor 124 2
IFS - Industrial and Financial Systems 75 2
onsemi - ON Semiconductor 11 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 24 2
Amazon Inc - Amazon.com 3261 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2165 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 601 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 2
HTC Corporation 1512 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 731 2
Google LLC 12632 2
Панорама КБ - Конструкторское бюро 246 1
ONYX International 158 1
Tobii Technology 23 1
Cappasity 5 1
Pimax 5 1
ZSpace 3 1
Sifive 13 1
PTC Vuforia 10 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Intel Israel 3 1
Creative Technology 273 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
Dell Alienware Corp 147 1
Fieldbit 1 1
Intel - Itseez - Аргус Центр компьютерного зрения 1 1
Alibaba Group 471 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1723 2
UMA - United Music Agency 40 2
eBay Inc 1640 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2918 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2788 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1972 1
Возрождение - Коммерческий банк 356 1
IKEA - ИКЕА 170 1
Yamaha - Ямаха 110 1
JD.com - Jingdong Mall 100 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 476 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5941 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 435 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 682 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1514 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13193 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22473 18
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6447 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15386 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5003 13
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10264 13
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1173 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10565 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4189 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10620 9
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3918 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3762 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13015 9
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18260 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3133 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6386 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3627 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13431 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6257 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13157 7
DDR - Double data rate 3070 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4451 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27268 6
Моноблок - Monoblock PC 1108 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16045 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3975 5
Аксессуары 4259 5
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1960 5
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2472 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10600 5
USB Type-C - USB-C - USB 3 2358 5
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2702 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1209 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2033 5
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 739 4
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1052 4
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1595 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2484 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3027 4
Microsoft Windows 10 1935 12
Intel Core - Семейство процессоров 1247 12
Nvidia GeForce GTX 523 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1369 9
Microsoft Windows Hello 210 8
Microsoft Windows 16834 7
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 7
Intel Core i - Cерия процессоров 534 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 865 5
HP Spectre - Серия ноутбуков 64 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 488 4
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 735 4
HP Envy - серия ноутбуков 110 4
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5232 3
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 176 3
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 3
Dell Venue - Dell Lightning - планшет 28 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 3
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 58 3
HP Envy AiO - HP Envy Pavilion AiO - HP Envy Pavilion All-in-One - серия моноблоков 101 3
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 204 3
HP Fast Charge 26 3
HP Pavilion x360 - ноутбук-трансформер 16 3
Intel Movidius VPU - Intel Vision Processing Units 10 2
Microsoft Kinect 201 2
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 660 2
Panasonic Toughpad - серия защищенных планшетов 34 2
Bang&Olufsen - B&O Play BeoPlay - телевизор 20 2
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 2
Google Android 15185 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3532 2
Microsoft Office 4146 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 988 2
Dell UltraSharp 48 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 497 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 1
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 1
Walden Josh - Уолден Джош 3 1
Sam Burd - Сэм Бурд 5 1
Катаев Александр 40 1
Хрулев Андрей 16 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165171 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19017 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54566 6
Европа 24917 4
Япония 13774 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Израиль 2849 2
Африка - Африканский регион 3634 2
Ближний Восток 3143 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1821 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5468 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47392 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 7030 1
Ирландия - Республика 1045 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3651 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Германия - Федеративная Республика 13175 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 1
США - Калифорния 4819 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1458 1
Румыния 752 1
США - Колумбия - Вашингтон 1480 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Китай - Пекин - Beijing 1091 1
Ирландия - Дублин 164 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27124 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57357 3
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4628 2
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6683 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10254 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3011 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 1
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Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1223 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 440 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6015 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53172 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33525 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6619 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3973 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8871 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5473 1
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Галлий - Gallium - химический элемент 361 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2019 1
Металлы - Медь - Copper 857 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1909 1
Здравоохранение - Реабилитация 443 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 340 1
Образование в России 2769 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4414 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5874 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3817 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4968 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3954 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3783 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 4
Bloomberg 1615 2
Мобильные системы 118 1
The Verge - Издание 614 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
Tom’s Hardware 594 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1336 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 1
IDC - International Data Corporation 4970 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
Tractica 7 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 1
РАН - Российская академия наук 2118 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 3
Intel Experience Day 1 1
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