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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вишневский Евгений

СОБЫТИЯ


13.07.2026 Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
31.07.2009 Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вишневский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
UBtech Robotics 18 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) - Кнопп 29 1
Promobot - Промобот 168 1
HP Inc. 5876 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1727 1
МегаФон 10656 1
Ростелеком 10888 1
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 9 1
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 191 1
AMT Group - АМТ-Груп 363 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1275 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3848 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 299 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1152 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29592 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14714 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 568 1
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Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1248 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1051 1
Пропускная способность - Bandwidth 1895 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16027 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3023 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22466 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64503 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8181 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12782 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6621 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21979 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10593 1
ЦОД зеленый - Зеленый центр обработки данных - Green data center 3 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 104 1
ILM - Information Lifecycle Management - Управлениe жизненным циклом информации 25 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3568 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6199 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33265 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25358 1
Кибербезопасность - HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 88 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1336 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 839 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35903 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1106 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7138 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10256 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
Oracle Java - язык программирования 3456 1
Мякишева Марина 84 1
Квашук Сергей 14 1
Семеняк Алексей 9 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Утинский Сергей 3 1
Якубович Дмитрий 3 1
Никитский Олег 10 1
Кузаков Евгений 2 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8513 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47374 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2599 1
Европа 24912 1
Россия - РФ - Российская федерация 165078 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14782 1
Физика - Градус Цельсия 293 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4787 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15932 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57321 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3554 1
Экономический эффект 1325 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 487 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1320 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2798 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2095 1
Аренда 2668 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3015 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18050 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53148 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 746 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2460 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12236 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6561 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1085 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8570 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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