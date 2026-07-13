Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вишневский Евгений
СОБЫТИЯ
|13.07.2026
|Wildberries ищет китайские механические руки с чувствительными пальцами для человекообразных роботов на складах 1
|31.07.2009
|Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Вишневский Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1275 1
|Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3848 1
|Мякишева Марина 84 1
|Квашук Сергей 14 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Утинский Сергей 3 1
|Якубович Дмитрий 3 1
|Никитский Олег 10 1
|Кузаков Евгений 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1456983, в очереди разбора - 727746.
Создано именных указателей - 197735.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.