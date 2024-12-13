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Индексная книга (каталог) CNews*
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Якубович Дмитрий



13.12.2024 Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка 1
31.07.2009 Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 2
06.07.2009 Круглый стол CNews: «Построение и оптимизация ЦОД» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Якубович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 2
МегаФон 8805 2
AMT Group - АМТ-Груп 351 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
HP Inc. 5685 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 29 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6645 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1005 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 780 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 68 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 229 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1049 1
Пропускная способность - Bandwidth 1744 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1078 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 544 1
Blade-server - Блейд-сервер 230 1
ILM - Information Lifecycle Management - Управлениe жизненным циклом информации 20 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
МегаФон ЦОД 5 1
Oracle Hyperion Pillar 28 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Семеняк Алексей 9 2
Квашук Сергей 14 2
Юдин Григорий 3 2
Кузаков Евгений 2 2
Мариничев Дмитрий 24 1
Швецов Дмитрий 6 1
Серова Елена 319 1
Легезо Денис 40 1
Мякишева Марина 84 1
Никитский Олег 10 1
Утинский Сергей 3 1
Вишневский Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Европа 21768 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Экономический эффект 1067 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Аренда 2416 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1899 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Металлы - Золото - Gold 1135 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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