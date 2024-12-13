Якубович Дмитрий
|13.12.2024
|Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка 1
|31.07.2009
|Как оптимизировать ЦОД? Советуют эксперты 2
|06.07.2009
|Круглый стол CNews: «Построение и оптимизация ЦОД» 1
Якубович Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|Oracle Java - язык программирования 3075 1
|МегаФон ЦОД 5 1
|Oracle Hyperion Pillar 28 1
|СалютДевайсы - GigaChat 190 1
|Семеняк Алексей 9 2
|Квашук Сергей 14 2
|Юдин Григорий 3 2
|Кузаков Евгений 2 2
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Швецов Дмитрий 6 1
|Серова Елена 319 1
|Легезо Денис 40 1
|Мякишева Марина 84 1
|Никитский Олег 10 1
|Утинский Сергей 3 1
|Вишневский Евгений 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.