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HSM Hardware security module Модуль аппаратной безопасности Устройство для безопасного ввода данных



22.03.2024 БПС Процессинг проводит тестирование HSM-модулей в рамках программы по импортозамещению

иптографических ключей. Все операции шифрования и дешифрования поступающих данных происходят внутри HSM-модуля. В связи с уходом французской Thales, главного поставщика HSM, в августе 20
06.07.2023 «Инфотекс» получила сертификаты ФСБ России на ViPNet HSM

«Инфотекс» объявила о получении сертификатов ФСБ России для программно-аппаратного комплекса ViPNet Hardware Security Module (ViPNet HSM). Сертификаты №СФ/124-4538 от 21 июня 2023 г., №СФ/124-4539 от 21 июня 2023 г. подтверждают соответствие ПАК ViPNet HSM (варианты исполнения 7 и 8 соответственно) требованиям к средс
26.06.2023 Создан первый российский аппаратный модуль для безопасных платежей на замену европейским аналогам

России появился первый отечественный аппаратный модуль кибербезопасности (Hardware Security Module, HSM), позиционируемый в качестве продукции французской компании Thales. Ее продукция – это

29.03.2023 Подтверждена совместимость ViPNet HSM с продуктами «Компас плюс»

«Инфотекс» и «Компас плюс» объявили об успешном завершении тестирования совместимости криптографического модуля ViPNet HSM версии 3.3, решения ACS для аутентификации при онлайн-платежах 3DS и решения Payment Gateway для обработки транзакций в области электронной коммерции. Информация о совместимости актуальных

16.06.2022 «Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2

«Диасофт» разработала продукт для формирования и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи класса КВ2 – СПО «Модуль подписи HSM». Отличительная особенность продукта – это его универсальность и возможность использования для реализации любых задач банка, где требуется применение централизованной криптографии. СПО «Мод
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография

бъединения всего портфеля продуктов под новый единый бренд Entrust, происходит активное развитие облачных сервисов защиты данных и «криптографии-как-услуги» на основе аппаратных модулей безопасности (HSM) nShield. А специализированное сервисное подразделение компании активно помогает внедрять организациям аппаратное обеспечение безопасности в их информационную экосистему, опираясь на лучшие
11.11.2020 Oberon и nCipher будут развивать аппаратные ИБ-решения в России

езопасности в рамках стратегии развития компании до 2025 г. Полученный статус позволит Oberon предложить заказчикам решения для защиты корпоративной системы с помощью аппаратных модулей безопасности (HSM). Класс решений HSM обеспечивает надежное выполнение криптографических операций и защиту ключей шифрования. Аппаратные модули безопасности можно использовать в виде встраиваемых плат
26.09.2017 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности с секционированием

Gemalto объявила о запуске первого в отрасли аппаратного модуля безопасности (HSM) с секционированием в качестве улучшенной функции безопасности. Новая функция позволяет организациям в сфере финансовых услуг упростить операции шифрования с использованием одного HSM

22.03.2017 Аппаратный модуль безопасности Gemalto сохранит контроль над ключами шифрования в Microsoft Azure Information Protection

ъявила о том, что теперь пользователи приложения Microsoft Azure Information Protection могут воспользоваться новыми функциями «Hold Your Own Key» (HYOK), работая с аппаратными модулями безопасности (HSM) SafeNet Luna от компании Gemalto. Такая интеграция позволяет организациям с жесткими нормативными требованиями к защите информации управлять, владеть и хранить свои ключи шифрования в лока
24.12.2015 ViPNet HSM в платежных системах: возможности и преимущества

ьзователей и объемы ключевой информации увеличиваются, и требуются криптографические средства повышенной мощности, способные обрабатывать миллионы запросов в день от все большего числа пользователей. HSM и применение в платежных системах Одна из новейших разработок компании «ИнфоТеКС» — высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс ViPNet HSM, который реализует различные крип
29.07.2015 Gemalto представила аппаратный модуль безопасности для управления ключами в «облаке»

Компания Gemalto представила SafeNet Luna SA 6 — аппаратный модуль безопасности (HSM, hardware security module), созданный специально для поставщиков облачных услуг. Благодар
29.10.2014 Комплекс DSS/HSM дополнит спектр средств защиты данных в сервисе «i-Конто»

Сервионика» (ГК «Ай-Теко») запустила пилотный проект по применению программно-аппаратного комплекса HSM с технологией DSS в сервисе «i-Конто» для обмена юридически значимыми электронными докуме
07.06.2012 Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna EFT сертифицирован по стандарту PCI HSM

Компания SafeNet, поставщик решений для защиты данных, объявила о том, что аппаратный модуль безопасности Luna EFT Hardware Security Module (HSM) прошел сертификацию на соответствие стандарту PCI HSM, а также стандарту FIPS 140-2 Level 3. Таким образом, SafeNet заблаговременно провела сертификацию, до вступления в силу обязат
28.05.2008 CompuTel поставляет базовое ПО модулей безопасности HSM 8000

Компания CompuTel, партнер Thales e-Security, начала поставки на российский рынок новой версии базового программного обеспечения версии 3.0 модулей безопасности HSM серии 8000 производства Thales e-Security. Модули безопасности Host Security Module (HSM) широко применяются для обеспечения безопасности карточных платежей и используются большинств
15.03.2006 БПЦ и HP интегрируют SmartVista и HSM Atalla

о том, что ими достигнута договоренность о реализации в программном комплексе SmartVista, предназначенном для выпуска и обслуживания пластиковых карт, поддержки аппаратных модулей шифрования данных (HSM) HP Atalla. После проведения интеграции модули Atalla будут использоваться системой SmartVista Front-End для управления DES и Triple-DES ключами, обработки PIN-кодов в реальном времени, а т

Публикаций - 68, упоминаний - 81

HSM и организации, системы, технологии, персоны:

Thales - Gemalto - SafeNet 137 11
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 9
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 8
Thales - Gemalto 182 8
IBM - International Business Machines Corp 9441 7
Thales Group 124 7
Microsoft Corporation 24628 5
Thales e-Security 8 5
Diasoft - Диасофт 870 4
Ростелеком 9703 3
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Entrust - Entrust Technologies - Entrust Datacard 56 3
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TietoEVRY Retail payments and Cards 60 2
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 2
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Dell EMC 5027 2
Крок - Croc 1777 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 2
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Canon 1397 2
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SafeTech - СэйфТек 87 2
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Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 44 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 6
Visa International 1949 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 3
НСПК - Национальная система платежных карт 813 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Аэроклуб 21 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
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МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Аэрогеология НПП ФГУ 1 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 47 1
Альфа-Банк 1770 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
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Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Газпром трансгаз 145 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Unsplash 765 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 11
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