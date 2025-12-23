Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188050
ИКТ 14548
Организации 11277
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26519
Персоны 81282
География 2990
Статьи 1573
Пресса 1267
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Infobip Инфобип

Infobip - Инфобип

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


23.12.2025 Почему самым популярным запросом к боту остается «Позови оператора» 2
18.03.2021 Коммуникационные сервисы Infobip стали доступны пользователям Microsoft Azure 1
03.08.2020 Капитализация Infobip превысила $1 миллиард 1
28.05.2020 Infobip представила облачное решение Conversations для автоматизации клиентского сервиса 1
07.04.2020 «Эльдорадо» запустило виртуальные консультации для клиентов через Whatsapp 1
30.05.2019 Naumen предоставит клиентам доступ к бизнес-аккаунтам WhatsApp 2
27.05.2019 Виртуальный банк Talkbank запустил чат-бота для Whatsapp 1
05.02.2019 Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами 2
27.06.2017 Петр Якубович -

Бизнес ищет новый подход для общения с «мобильным» клиентом

 2
20.11.2013 «Билайн» создаст единый номер отписки от спама 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Infobip и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4537 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9206 2
Telegram Group 2590 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4544 2
LiveTex - ЛайвТекс 34 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
Intervale - Интервейл - СмартКардЛинк 49 1
СМС Трафик - SMS Traffic 15 1
ISBC Group - ISBC Telecom - Лоджик Телеком 4 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
Philips 2076 1
Naumen - Наумен 687 1
Microsoft Corporation 25260 1
ФОРС - Центр разработки 680 1
One Equity Partners 3 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2705 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8219 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
GFG - Lamoda - Купишуз 196 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8948 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5705 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 5
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1214 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18322 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1167 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7633 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13332 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11595 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8765 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2051 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 952 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1837 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2012 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 333 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 34 1
B2E - Business-to-employee - Бизнес-Сотрудник - Корпоративная система электронного бизнеса 29 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1217 6
Rakuten Viber 651 5
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 3
Infobip Conversations 11 2
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Яндекс.Диалоги 20 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 874 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 842 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 35 1
Microsoft Azure 1463 1
Резникова Руслана 3 3
Кутич Сильвио 3 3
Егиян Владимир 1 1
Магдеева Мария 4 1
Benic Adrian - Бенич Адриан 1 1
Черешнев Михаил 10 1
Коваль Роман 1 1
Jelenic Izabel - Еленич Изабель 1 1
Якубович Петр 2 1
Weber Chris - Вебер Крис 4 1
Попов Михаил 54 1
Россия - РФ - Российская федерация 157320 6
Евразия - Евразийский континент 627 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3383 1
Европа 24650 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 4
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 333 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 119 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 25 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409851, в очереди разбора - 730861.
Создано именных указателей - 188050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще